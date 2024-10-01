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В Киеве почтили память погибших на День защитников и защитниц Украины — фото

1 октября 2024 09:34
Анастасия Постоенко - Редактор
В Киеве почтили память павших воинов 1 октября
Участники акции памяти держат фото своих близких, погибших на фронте. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Анастасия Постоенко - Редактор

В Украине 1 октября отмечают День защитников и защитниц Украины. В Киеве десятки человек вышли на Майдан Независимости, чтобы почтить память погибших Героев, где в 09:00 все участники акции присоединились к общенациональной минуте молчания.

Новини.LIVE побывали на месте происшествия.

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В Киеве почтили память павших украинских воинов в День защитников и защитниц Украины, который недавно отмечают 1 октября.

  • В Киеве почтили память погибших на День защитников и защитниц Украины — фото - фото 1
    Полицейские остановились, чтобы почтить память павших воинов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
  • В Киеве почтили память погибших на День защитников и защитниц Украины — фото - фото 2
    Женщина, держащая портрет украинского воина. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
  • В Киеве почтили память погибших на День защитников и защитниц Украины — фото - фото 3
    Женщина, держащая портрет военного. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
  • В Киеве почтили память погибших на День защитников и защитниц Украины — фото - фото 4
    Участники акции. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
  • В Киеве почтили память погибших на День защитников и защитниц Украины — фото - фото 5
    Акция памяти в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
  • В Киеве почтили память погибших на День защитников и защитниц Украины — фото - фото 6
    Киев чтит память павших воинов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
  • В Киеве почтили память погибших на День защитников и защитниц Украины — фото - фото 7
    В Киеве чтят память украинских военных. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
  • В Киеве почтили память погибших на День защитников и защитниц Украины — фото - фото 8
    Сбор людей на акции в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
  • В Киеве почтили память погибших на День защитников и защитниц Украины — фото - фото 9
    Люди, держа портреты близких. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
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Ранее этот день отмечали 14 октября, однако после перехода Православной церкви Украины вместе с Украинской греко-католической церковью на новоюлианский календарь все религиозные и связанные с ними праздники перенеслись на 13 дней раньше.

В этот день в Украине вспоминают всех защитников и защитниц от казацкого времени и до современности.

Отметим, что Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем украинцам с просьбой в 9 часов утра остановиться, где бы кто ни был, не ехал — выйти из машины или автобуса, остановиться на улице или дома и склонить голову в минуте молчания.

"1 октября в 9:00 общенациональная минута молчания. Наша обязанность — почтить всех защитников и защитниц Украины, отдавших свою жизнь, защищая независимость нашего государства. Помним. Остаемся благодарными. Всей страной", — написал Зеленский.

Напомним, защитник "Азовсталь" в интервью Новини.LIVE рассказал о своем военном пути и как помогает другим сейчас на международной арене. Также во время торжественного шествия "Уважаю героев" военный рассказал Новини.LIVE о проблеме с наложением турникетов.

Киев ВСУ акция День защитников и защитниц Украины война в Украине

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