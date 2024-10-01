В Киеве почтили память павших воинов 1 октября

Участники акции памяти держат фото своих близких, погибших на фронте. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине 1 октября отмечают День защитников и защитниц Украины. В Киеве десятки человек вышли на Майдан Независимости, чтобы почтить память погибших Героев, где в 09:00 все участники акции присоединились к общенациональной минуте молчания.

Новини.LIVE побывали на месте происшествия.

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Акция памяти погибших украинских защитников в Киеве

В Киеве почтили память павших украинских воинов в День защитников и защитниц Украины, который недавно отмечают 1 октября.

Полицейские остановились, чтобы почтить память павших воинов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Женщина, держащая портрет украинского воина. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Женщина, держащая портрет военного. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Участники акции. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Акция памяти в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Киев чтит память павших воинов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве чтят память украинских военных. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Сбор людей на акции в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Люди, держа портреты близких. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов 1/9 ​ 9

Ранее этот день отмечали 14 октября, однако после перехода Православной церкви Украины вместе с Украинской греко-католической церковью на новоюлианский календарь все религиозные и связанные с ними праздники перенеслись на 13 дней раньше.

В этот день в Украине вспоминают всех защитников и защитниц от казацкого времени и до современности.

Отметим, что Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем украинцам с просьбой в 9 часов утра остановиться, где бы кто ни был, не ехал — выйти из машины или автобуса, остановиться на улице или дома и склонить голову в минуте молчания.

"1 октября в 9:00 общенациональная минута молчания. Наша обязанность — почтить всех защитников и защитниц Украины, отдавших свою жизнь, защищая независимость нашего государства. Помним. Остаемся благодарными. Всей страной", — написал Зеленский.

Напомним, защитник "Азовсталь" в интервью Новини.LIVE рассказал о своем военном пути и как помогает другим сейчас на международной арене. Также во время торжественного шествия "Уважаю героев" военный рассказал Новини.LIVE о проблеме с наложением турникетов.