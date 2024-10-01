Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві вшанували пам'ять загиблих на День захисників і захисниць України — фото arrow

У Києві вшанували пам'ять загиблих на День захисників і захисниць України — фото

1 жовтня 2024 09:34
Анастасія Постоєнко - Редактор
У Києві вшанували пам'ять полеглих воїнів 1 жовтня
Учасники акції пам'яті тримають фото своїх близьких, які загинули на фронті. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Анастасія Постоєнко - Редактор

В Україні 1 жовтня відзначають День захисників і захисниць України. У Києві десятки людей вийшли на Майдан Незалежності, щоб вшанувати памʼять загиблих Героїв, де о 09:00 всі учасники акції долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання.

Новини.LIVE побували на місці події.

Читайте також:

Акція пам'яті загиблих українських захисників у Києві

У Києві вшанували пам'ять полеглих українських воїнів на День захисників і захисниць України, який віднедавна відзначають 1 жовтня.

  • У Києві вшанували пам'ять загиблих на День захисників і захисниць України — фото - фото 1
    Поліцейські зупинилися, щоб вшанувати пам'ять полеглих воїнів. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
  • У Києві вшанували пам'ять загиблих на День захисників і захисниць України — фото - фото 2
    Жінка тримає портрет українського воїна. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
  • У Києві вшанували пам'ять загиблих на День захисників і захисниць України — фото - фото 3
    Жінка тримає портрет військового. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
  • У Києві вшанували пам'ять загиблих на День захисників і захисниць України — фото - фото 4
    Учасники акції. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
  • У Києві вшанували пам'ять загиблих на День захисників і захисниць України — фото - фото 5
    Акція пам'яті у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
  • У Києві вшанували пам'ять загиблих на День захисників і захисниць України — фото - фото 6
    Київ вшановує пам'ять полеглих воїнів. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
  • У Києві вшанували пам'ять загиблих на День захисників і захисниць України — фото - фото 7
    У Києві вшановують пам'ять українських військових. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
  • У Києві вшанували пам'ять загиблих на День захисників і захисниць України — фото - фото 8
    Збір людей на акції в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
  • У Києві вшанували пам'ять загиблих на День захисників і захисниць України — фото - фото 9
    Люди тримають портрети близьких. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
1 / 9

Раніше цей день відзначали 14 жовтня, проте, після переходу Православної церкви України разом із Українською греко-католицькою церквою на новоюліанський календар, всі релігійні та пов'язані з ними свята перенеслися на 13 днів раніше.

Цього дня в Україні згадують всіх захисників та захисниць від козацької доби і до сучасності. 

Зазначимо, що Президент України Володимир Зеленський звернуся до всіх українців з проханням о 9 годині ранку зупинитися, де б хто не був, не їхав — вийти з машини або автобусу, зупинитися на вулиці або вдома і схилити голови у хвилині мовчання.

"1 жовтня о 9:00 загальнонаціональна хвилина мовчання. Наш обов’язок — вшанувати всіх захисників і захисниць України, які віддали своє життя, захищаючи незалежність нашої держави. Памʼятаємо. Залишаємося вдячними. Усією країною", — написав Зеленський.

Нагадаємо, захисник "Азовсталь" в інтерв'ю Новини.LIVE розповів про свій військовий шлях та як допомагає іншим зараз на міжнародній арені. Також під час урочистої ходи "Шаную героїв" військовий розповів Новини.LIVE про проблему з накладанням турнікетів.

Київ ЗСУ акція День захисників і захисниць України війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:52 Відключення електрики — хто з одеситів буде без світла до вечора

09:52 Національний кешбек — українцям нарахують перші виплати з 1 жовтня

Термінова новина

09:48 Росіяни обстріляли центр Херсона — є загиблі та поранені

09:44 Черги на кордоні України — на яких КПП зранку є затори

Text

09:38 У Києві катастрофа з якістю води, мостів та управління — інтерв'ю з депутатом

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

09:34 У Києві вшанували пам'ять загиблих на День захисників і захисниць України — фото

09:21 Одеситку, яка забруднила прапорці на честь загиблих воїнів, оголосили у розшук

09:13 ТЦК почали розсилати повістки Укрпоштою у ще одній області

09:08 Погіршення якості повітря через пил — у МОЗ спрогнозували, скільки триватиме

09:05 Субсидії на опалення — що зміниться для українців у жовтні

09:52 Відключення електрики — хто з одеситів буде без світла до вечора

09:52 Національний кешбек — українцям нарахують перші виплати з 1 жовтня

Термінова новина

09:48 Росіяни обстріляли центр Херсона — є загиблі та поранені

09:44 Черги на кордоні України — на яких КПП зранку є затори

09:34 У Києві вшанували пам'ять загиблих на День захисників і захисниць України — фото

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

09:21 Одеситку, яка забруднила прапорці на честь загиблих воїнів, оголосили у розшук

09:13 ТЦК почали розсилати повістки Укрпоштою у ще одній області

09:08 Погіршення якості повітря через пил — у МОЗ спрогнозували, скільки триватиме

09:05 Субсидії на опалення — що зміниться для українців у жовтні

08:59 Умєров оголосив про масштабні кадрові зміни та реформи у оборонних закупівлях

06:40 Ціни на латунь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

Новина з фото

06:29 Юридичні фірми підняли ціни на послуги, пов'язані з ТЦК — що скільки коштує

06:15 Від полону до міжнародних майданчиків — інтервʼю з захисником Азовсталі

30 вересня 2024

15:57 Підвищення податків та повістки поштою — що зміниться для українців з 1 жовтня

14:57 Руки геть від Пушкіна — одесити вийшли на мітинг під ОВА

Новина з фото

06:24 Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

06:03 Фортеця Павлоград — маленьке місто стало хабом під час евакуації з Покровська

27 вересня 2024
Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

11:01 Всесвітній день серця — що псує здоров'я українців і як його зберегти

Text

09:38 У Києві катастрофа з якістю води, мостів та управління — інтерв'ю з депутатом

Text

08:00 День захисника і захисниць України та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

30 вересня 2024
Text

23:41 Южаніна пояснила, чому в Україні важлива зміна влади зараз

Text

23:25 Депутат Київради назвав причину затягування будівництва метро на Виноградар

Text

23:14 На рік від 11-12 млрд — у КМР пояснили, де влада бере кошти на київське метро

Text

19:56 У ЗСУ заявили, що система підготовки мобілізованих не реформована з часів СРСР

Text

17:50 Ядерні погрози Путіна та заяви ОП про удари вглиб Росії — ефір Вечір.LIVE

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Text

16:58 Омельченко спрогнозував ситуацію зі світлом в Україні восени

Text

15:51 Нардеп назвав дві умови, за яких 2025 року можуть відбутися вибори

Text

13:43 Нардеп пояснив, що означає постанова ЦВК про перевірку виборчих дільниць

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня