У Києві вшанували пам'ять полеглих воїнів 1 жовтня

У Києві вшанували пам'ять загиблих на День захисників і захисниць України — фото
В Україні 1 жовтня відзначають День захисників і захисниць України. У Києві десятки людей вийшли на Майдан Незалежності, щоб вшанувати памʼять загиблих Героїв, де о 09:00 всі учасники акції долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання.
Новини.LIVE побували на місці події.
Акція пам'яті загиблих українських захисників у Києві
У Києві вшанували пам'ять полеглих українських воїнів на День захисників і захисниць України, який віднедавна відзначають 1 жовтня.
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Поліцейські зупинилися, щоб вшанувати пам'ять полеглих воїнів. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
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Жінка тримає портрет українського воїна. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
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Жінка тримає портрет військового. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
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Учасники акції. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
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Акція пам'яті у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
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Київ вшановує пам'ять полеглих воїнів. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
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У Києві вшановують пам'ять українських військових. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
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Збір людей на акції в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
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Люди тримають портрети близьких. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Раніше цей день відзначали 14 жовтня, проте, після переходу Православної церкви України разом із Українською греко-католицькою церквою на новоюліанський календар, всі релігійні та пов'язані з ними свята перенеслися на 13 днів раніше.
Цього дня в Україні згадують всіх захисників та захисниць від козацької доби і до сучасності.
Зазначимо, що Президент України Володимир Зеленський звернуся до всіх українців з проханням о 9 годині ранку зупинитися, де б хто не був, не їхав — вийти з машини або автобусу, зупинитися на вулиці або вдома і схилити голови у хвилині мовчання.
"1 жовтня о 9:00 загальнонаціональна хвилина мовчання. Наш обов’язок — вшанувати всіх захисників і захисниць України, які віддали своє життя, захищаючи незалежність нашої держави. Памʼятаємо. Залишаємося вдячними. Усією країною", — написав Зеленський.
Нагадаємо, захисник "Азовсталь" в інтерв'ю Новини.LIVE розповів про свій військовий шлях та як допомагає іншим зараз на міжнародній арені. Також під час урочистої ходи "Шаную героїв" військовий розповів Новини.LIVE про проблему з накладанням турнікетів.
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