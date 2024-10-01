У Києві вшанували пам'ять полеглих воїнів 1 жовтня

Учасники акції пам'яті тримають фото своїх близьких, які загинули на фронті. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні 1 жовтня відзначають День захисників і захисниць України. У Києві десятки людей вийшли на Майдан Незалежності, щоб вшанувати памʼять загиблих Героїв, де о 09:00 всі учасники акції долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання.

Новини.LIVE побували на місці події.

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Акція пам'яті загиблих українських захисників у Києві

У Києві вшанували пам'ять полеглих українських воїнів на День захисників і захисниць України, який віднедавна відзначають 1 жовтня.

Поліцейські зупинилися, щоб вшанувати пам'ять полеглих воїнів. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Жінка тримає портрет українського воїна. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Жінка тримає портрет військового. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Учасники акції. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Акція пам'яті у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Київ вшановує пам'ять полеглих воїнів. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві вшановують пам'ять українських військових. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Збір людей на акції в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Люди тримають портрети близьких. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов 1 / 9

Раніше цей день відзначали 14 жовтня, проте, після переходу Православної церкви України разом із Українською греко-католицькою церквою на новоюліанський календар, всі релігійні та пов'язані з ними свята перенеслися на 13 днів раніше.

Цього дня в Україні згадують всіх захисників та захисниць від козацької доби і до сучасності.

Зазначимо, що Президент України Володимир Зеленський звернуся до всіх українців з проханням о 9 годині ранку зупинитися, де б хто не був, не їхав — вийти з машини або автобусу, зупинитися на вулиці або вдома і схилити голови у хвилині мовчання.

"1 жовтня о 9:00 загальнонаціональна хвилина мовчання. Наш обов’язок — вшанувати всіх захисників і захисниць України, які віддали своє життя, захищаючи незалежність нашої держави. Памʼятаємо. Залишаємося вдячними. Усією країною", — написав Зеленський.

Нагадаємо, захисник "Азовсталь" в інтерв'ю Новини.LIVE розповів про свій військовий шлях та як допомагає іншим зараз на міжнародній арені. Також під час урочистої ходи "Шаную героїв" військовий розповів Новини.LIVE про проблему з накладанням турнікетів.