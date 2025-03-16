Удар по драмтеатру в Мариуполе — в Киеве люди вышли на акцию памяти в третью годовщину трагедии

В Киеве почтили погибших из-за удара РФ по драмтеатру Мариуполя
В воскресенье, 16 марта, в Киеве состоялась акция памяти о погибших в Мариупольском драмтеатре, уничтоженном российскими войсками в 2022 году. Участники мероприятия напомнили о трагедии, которая унесла жизни сотен мирных жителей, в том числе детей.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Акция памяти в Киеве
Три года назад российские оккупанты сбросили авиабомбы на здание драмтеатра, в котором прятались мариупольцы. Несмотря на большую надпись "ДЕТИ" возле здания, которая была хорошо заметна с воздуха, россияне все же совершили военное преступление.
Одна из очевидцев трагедии рассказала, что российский самолет дважды бил по театру, после чего здание охватило пламя.
"Я видела, как летел самолет. Он появился над морем, а потом полетел в сторону театра и выпустил ракету. Эта ракета подняла крышу театра, было много пыли, а самолет пошел на второй круг и тогда уже сбросил бомбу. Мы видели пламя, которое поднималось над театром. Войска РФ намеренно после этого несколькими самолетами бомбили центр города, чтобы нельзя было оказать никакой помощи и чтобы нанести как можно больше ущерба и вреда тем, кто находился в центре города", — говорит она.
Женщина также отметила, что оккупанты хорошо знали о наличии мирного населения в городе, ведь постоянно вели аэроразведку.
"Войска РФ были очень хорошо осведомлены о том, что в городе находились люди, что из города никто не уехал и город был в оккупации. В те дни была очень солнечная погода и постоянно над городом летали дроны, они это все фотографировали, они снимали. Все видели, что люди готовят себе еду во дворах, что там находятся гражданские, дети постоянно на улице, потому что в домах было очень холодно, а у многих уже не было тех домов, — подытожила очевидец.
Ранее во Львове состоялась акция к третьей годовщине бомбового авиационного удара по Донецкому драматическому театру в Мариуполе.
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