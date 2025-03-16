Удар по драмтеатру в Мариуполе — в Киеве люди вышли на акцию памяти в третью годовщину трагедии

Участники акции. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 16 марта, в Киеве состоялась акция памяти о погибших в Мариупольском драмтеатре, уничтоженном российскими войсками в 2022 году. Участники мероприятия напомнили о трагедии, которая унесла жизни сотен мирных жителей, в том числе детей.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Акция памяти в Киеве

Три года назад российские оккупанты сбросили авиабомбы на здание драмтеатра, в котором прятались мариупольцы. Несмотря на большую надпись "ДЕТИ" возле здания, которая была хорошо заметна с воздуха, россияне все же совершили военное преступление.

В Киеве состоялась акция памяти. Фото: Новини.LIVE

Одна из очевидцев трагедии рассказала, что российский самолет дважды бил по театру, после чего здание охватило пламя.

"Я видела, как летел самолет. Он появился над морем, а потом полетел в сторону театра и выпустил ракету. Эта ракета подняла крышу театра, было много пыли, а самолет пошел на второй круг и тогда уже сбросил бомбу. Мы видели пламя, которое поднималось над театром. Войска РФ намеренно после этого несколькими самолетами бомбили центр города, чтобы нельзя было оказать никакой помощи и чтобы нанести как можно больше ущерба и вреда тем, кто находился в центре города", — говорит она.

Люди собрались возле Национальной оперы. Фото: Новини.LIVE

Женщина также отметила, что оккупанты хорошо знали о наличии мирного населения в городе, ведь постоянно вели аэроразведку.

"Войска РФ были очень хорошо осведомлены о том, что в городе находились люди, что из города никто не уехал и город был в оккупации. В те дни была очень солнечная погода и постоянно над городом летали дроны, они это все фотографировали, они снимали. Все видели, что люди готовят себе еду во дворах, что там находятся гражданские, дети постоянно на улице, потому что в домах было очень холодно, а у многих уже не было тех домов, — подытожила очевидец.

Девушка держит плакат на акции памяти. Фото: Новини.LIVE

Люди зажгли свечи. Фото: Новини.LIVE

Ранее во Львове состоялась акция к третьей годовщине бомбового авиационного удара по Донецкому драматическому театру в Мариуполе.

Также Новини.LIVE подготовили материал к третьей годовщине российского террористического акта в Мариуполе.