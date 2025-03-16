Удар по драмтеатру у Маріуполі — у Києві люди вийшли на акцію пам'яті у третю річницю трагедії

Учасники акції. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 16 березня, в Києві відбулася акція пам’яті про загиблих у Маріупольському драмтеатрі, знищеному російськими військами у 2022 році. Учасники заходу нагадали про трагедію, яка забрала життя сотень мирних мешканців, зокрема дітей.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Акція пам'яті у Києві

Три роки тому російські окупанти скинули авіабомби на будівлю драмтеатру, в якій ховалися маріупольці. Попри великий напис "ДЕТИ" біля будівлі, що був добре помітний з повітря, росіяни все ж вчинили воєнний злочин.

У Києві відбулася акція пам'яті. Фото: Новини.LIVE

Одна з очевидців трагедії розповіла, що російський літак двічі бив по театру, після чого будівлю охопило полум’я.

"Я бачила, як летів літак. Він з'явився над морем, а потім полетів в бік театру і випустив ракету. Ця ракета підняла дах театру, було багато пилу, а літак пішов на друге коло і тоді вже скинув бомбу. Ми бачили полум'я, яке здіймалося над театром. Війська РФ навмисно після цього кількома літаками бомбардували центр міста, щоб не можна було надати ніякої допомоги і щоб завдати якнайбільше збитків та шкоди тим, хто перебував у центрі міста", — каже вона.

Люди зібралися біля Національної опери. Фото: Новини.LIVE

Жінка також наголосила, що окупанти добре знали про наявність мирного населення в місті, адже постійно вели аеророзвідку.

"Війська РФ були дуже гарно обізнані про те, що в місті перебували люди, що з міста ніхто не поїхав і місто було в окупації. В ті дні була дуже сонячна погода і постійно над містом літали дрони, вони це все фотографували, вони знімали. Всі бачили, що люди готують собі їжу у дворах, що там перебувають цивільні, діти постійно на вулиці, бо в будинках було дуже холодно, а в багатьох вже не було тих домів, — підсумувала очевидиця.

Дівчина тримає плакат на акції пам'яті. Фото: Новини.LIVE

Люди запалили свічки. Фото: Новини.LIVE

Раніше у Львові відбулася акція до третіх роковин бомбового авіаційного удару по Донецькому драматичному театрі в Маріуполі.

Також Новини. LIVE підготували матеріал до третіх роковин російського терористичного акту у Маріуполі.