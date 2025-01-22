В Киеве состоялась хода памяти в честь Героев Небесной Сотни - фото

Хода памяти в честь Героев Небесной Сотни в столице. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 22 января, в Киеве состоялась хода памяти в честь погибших Героев Небесной Сотни. Именно в эти дни в 2014 году на Майдане погибли первые протестующие.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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В память о тех, кто погиб во время Майдана, в Киеве организовали акцию. Хода памяти состоялась уже традиционно — ежегодно семьи погибших, майдановцев и неравнодушных украинцев проходят по маршруту от Лядских ворот до улицы Михаила Грушевского. Участники акции зажгли лампадки и возложили цветы к мемориальным доскам.

Неравнодушные люди пришли на акцию для чествования Героев Небесной Сотни. Фото: Новини.LIVE

22 января 2014 года 20-летний Сергей Нигоян из Днепропетровщины и 25-летний белорус Михаил Жизневский, которые боролись за свободу Украины на Майдане получили смертельные ранения. Также под Киевом нашли тело со следами пыток львовянина Юрия Вербицкого, его похитили накануне. В тот же день ранили 45-летнего львовянина Романа Сеника. Мужчина вскоре умер в больнице. Погибли и майдановцы Александр Бадера и Богдан Калиняк.

В Киеве состоялась хода памяти. Фото: Новини.LIVE

Участницы ходы памяти. Фото: Новини.LIVE

Участники ходы памяти в честь погибших Героев. Фото: Новини.LIVE

Участники акции зажигают лампадки. Фото: Новини.LIVE

Флаги Украины и цветы в руках. Фото: Новини.LIVE

Участник ходы памяти держит в руках флаг. Фото: Новини.LIVE

Участница акции держит в руках цветы. Фото: Новини.LIVE

Участница акции держит в руках портрет Героя Небесной Сотни. Фото: Новини.LIVE

Напомним, украинских военных, погибших на фронте, почтили Владимир Зеленский и Кир Стармер. Политики поставили цветы к Стени памяти павших Героев на Михайловской площади в Киеве.

Жители Днепра почтили память тех, кто погиб во время обстрела. Жители города возложили цветы, свечи и игрушки возле руин дома.