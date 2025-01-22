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У Києві вшанували загиблих Героїв Небесної Сотні — фоторепортаж

22 січня 2025 19:26
Ольга Антоновська - редактор
У Києві відбулась хода пам'яті на честь Героїв Небесної Сотні — фото
Хода пам'яті на честь Героїв Небесної Сотні у столиці. Фото: Новини.LIVE
Ольга Антоновська - редактор

Сьогодні, 22 січня, у Києві відбулась хода пам'яті на честь загиблих Героїв Небесної Сотні. Саме в ці дні у 2014 році на Майдані загинули перші протестувальники.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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У пам'ять про тих, хто загинув під час Майдану, в Києві організували акцію. Хода пам'яті відбулась вже традиційно — щорічно родини загиблих, майданівців та небайдужих українців проходять маршрутом від Лядських воріт до вулиці Михайла Грушевського. Учасники акції запалили лампадки та поклали квіти до меморіальних дощок.

У Києві вшанували Героїв Небесної Сотні
Небайдужі люди прийшли на акцію для вшанування Героїв Небесної Сотні. Фото: Новини.LIVE

Саме 22 січня 2014 року 20-річний Сергій Нігоян із Дніпропетровщини та 25-річний білорус Михайло Жизневський, які виборювали волю України на Майдані, зазнали смертельних поранень. Також під Києвом знайшли тіло зі слідами тортур львів'янина Юрія Вербицького, його викрали напередодні. Того ж дня поранили 45-річного львів'янина Романа Сеника. Чоловік невдовзі помер у лікарні. Загинули й майданівці Олександр Бадера та Богдан Калиняк.

У Києві вшанували Героїв Небесної Сотні
У Києві відбулась хода пам'яті. Фото: Новини.LIVE
У Києві вшанували Героїв Небесної Сотні
Учасниці ходи пам'яті. Фото: Новини.LIVE
У Києві вшанували Героїв Небесної Сотні
Учасники ходи пам'яті на честь загиблих Героїв. Фото: Новини.LIVE
У Києві вшанували Героїв Небесної Сотні
Учасники акції запалюють лампадки. Фото: Новини.LIVE
У Києві вшанували Героїв Небесної Сотні
Прапори України та квіти в руках. Фото: Новини.LIVE
У Києві вшанували Героїв Небесної Сотні
Учасник ходи пам'ять тримає в руках прапор. Фото: Новини.LIVE
У Києві вшанували Героїв Небесної Сотні
Учасниця акції тримає в руках квіти. Фото: Новини.LIVE
У Києві вшанували Героїв Небесної Сотні
Учасниця акції тримає в руках портрет Героя Небесної Сотні. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, українських військових, які загинули на фронті, вшанували Володимир Зеленський та Кір Стармер. Політики поставили квіти до Стіни пам'яті полеглих Героїв на Михайлівській площі у Києві.

Жителі Дніпра вшанували пам'ять тих, хто загинув під час обстрілу. Жителі міста поклали квіти, свічки та іграшки біля руїн будинку.

Київ Євромайдан Небесна Сотня загиблі пам'ять

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