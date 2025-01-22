У Києві відбулась хода пам'яті на честь Героїв Небесної Сотні — фото

Хода пам'яті на честь Героїв Небесної Сотні у столиці. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 22 січня, у Києві відбулась хода пам'яті на честь загиблих Героїв Небесної Сотні. Саме в ці дні у 2014 році на Майдані загинули перші протестувальники.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Вшанування Героїв Небесної Сотні

У пам'ять про тих, хто загинув під час Майдану, в Києві організували акцію. Хода пам'яті відбулась вже традиційно — щорічно родини загиблих, майданівців та небайдужих українців проходять маршрутом від Лядських воріт до вулиці Михайла Грушевського. Учасники акції запалили лампадки та поклали квіти до меморіальних дощок.

Небайдужі люди прийшли на акцію для вшанування Героїв Небесної Сотні. Фото: Новини.LIVE

Саме 22 січня 2014 року 20-річний Сергій Нігоян із Дніпропетровщини та 25-річний білорус Михайло Жизневський, які виборювали волю України на Майдані, зазнали смертельних поранень. Також під Києвом знайшли тіло зі слідами тортур львів'янина Юрія Вербицького, його викрали напередодні. Того ж дня поранили 45-річного львів'янина Романа Сеника. Чоловік невдовзі помер у лікарні. Загинули й майданівці Олександр Бадера та Богдан Калиняк.

У Києві відбулась хода пам'яті. Фото: Новини.LIVE

Учасниці ходи пам'яті. Фото: Новини.LIVE

Учасники ходи пам'яті на честь загиблих Героїв. Фото: Новини.LIVE

Учасники акції запалюють лампадки. Фото: Новини.LIVE

Прапори України та квіти в руках. Фото: Новини.LIVE

Учасник ходи пам'ять тримає в руках прапор. Фото: Новини.LIVE

Учасниця акції тримає в руках квіти. Фото: Новини.LIVE

Учасниця акції тримає в руках портрет Героя Небесної Сотні. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, українських військових, які загинули на фронті, вшанували Володимир Зеленський та Кір Стармер. Політики поставили квіти до Стіни пам'яті полеглих Героїв на Михайлівській площі у Києві.

Жителі Дніпра вшанували пам'ять тих, хто загинув під час обстрілу. Жителі міста поклали квіти, свічки та іграшки біля руїн будинку.