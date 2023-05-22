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В Киеве установили инсталляцию, посвященную пленным из "Азовстали"

22 мая 2023 09:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве установили инсталляцию, посвященную пленным из "Азовстали"
Инсталляция, посвященная военнопленным из "Азовстали". Фото: facebook.com/yurii.stefanyak/
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Ассоциация семей защитников "Азовстали" установила инсталляцию на Софийской площади в Киеве. Она посвящена военнопленным из "Азовстали".

Об этом сообщила Ассоциация семей защитников "Азовстали".

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Инсталляция военнопленным из "Азовстали"

"Символ рук пленных, закованных в наручники, за месяц создали скульптор Ян Беспалько в команде художников Натальи Башкатовой, Анастасии Семененко, Дениса Петришина, Валентины Ярощук, Дарьи Дриги и Владимира Третьяка при поддержке бетонной мастерской TVERDO на Арт-Завод Платформа", — говорится в сообщении.

Художники рассказали, что инсталляция символизирует веру и несокрушимость находящихся в плену героев. Скульптура также демонстрирует семьям военных, что мир и Украина видят эти страдания, сопереживают и прилагают все усилия для того, чтобы вернуть близких домой.

Во время открытия инсталляции свои речи сказали: защитники "Азовстали" из полка "Азов" — Руслан "Давид" Сербов и Дмитрий "Дипломат" Андрющенко, парамедик Юлия Паевская "Тайра", сестра и.о. командира 36 бригады Сергея Волынского Татьяна Харько и представительницы Ассоциации Ольга Андрианова, Евгения Синельник и Екатерина Прокопенко.

"Ассоциация семей защитников "Азовстали" благодарит всех присутствующих за поддержку и подчеркивает, что инсталляция будет стоять на площади до тех пор, пока весь гарнизон "Мариуполь" не вернется домой", — говорится в сообщении.

Инсталляция в Киеве
Открытие инсталляции в Киеве. Фото: facebook.com/yurii.stefanyak/
Инсталляция в Киеве
Открытие инсталляции в Киеве. Фото: facebook.com/yurii.stefanyak/
Инсталляция в Киеве
Открытие инсталляции в Киеве. Фото: facebook.com/yurii.stefanyak/
Инсталляция в Киеве
Открытие инсталляции в Киеве. Фото: facebook.com/yurii.stefanyak/

Напомним, основатель Ассоциации семей защитников "Азовстали" и жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко Екатерина Прокопенко рассказала, что сейчас бойцы живут в безопасном месте в Турции. По ее словам, они находятся на закрытом режимном объекте.

Также мы писали, что 21 сентября из российского плена вернулись 215 украинских защитников, в том числе защитников и защитниц из "Азовстали". Их обменяли на кума Путина Виктора Медведчука.

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