В Киеве установили инсталляцию, посвященную пленным из "Азовстали"
Ассоциация семей защитников "Азовстали" установила инсталляцию на Софийской площади в Киеве. Она посвящена военнопленным из "Азовстали".
Об этом сообщила Ассоциация семей защитников "Азовстали".
Инсталляция военнопленным из "Азовстали"
"Символ рук пленных, закованных в наручники, за месяц создали скульптор Ян Беспалько в команде художников Натальи Башкатовой, Анастасии Семененко, Дениса Петришина, Валентины Ярощук, Дарьи Дриги и Владимира Третьяка при поддержке бетонной мастерской TVERDO на Арт-Завод Платформа", — говорится в сообщении.
Художники рассказали, что инсталляция символизирует веру и несокрушимость находящихся в плену героев. Скульптура также демонстрирует семьям военных, что мир и Украина видят эти страдания, сопереживают и прилагают все усилия для того, чтобы вернуть близких домой.
Во время открытия инсталляции свои речи сказали: защитники "Азовстали" из полка "Азов" — Руслан "Давид" Сербов и Дмитрий "Дипломат" Андрющенко, парамедик Юлия Паевская "Тайра", сестра и.о. командира 36 бригады Сергея Волынского Татьяна Харько и представительницы Ассоциации Ольга Андрианова, Евгения Синельник и Екатерина Прокопенко.
"Ассоциация семей защитников "Азовстали" благодарит всех присутствующих за поддержку и подчеркивает, что инсталляция будет стоять на площади до тех пор, пока весь гарнизон "Мариуполь" не вернется домой", — говорится в сообщении.
Напомним, основатель Ассоциации семей защитников "Азовстали" и жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко Екатерина Прокопенко рассказала, что сейчас бойцы живут в безопасном месте в Турции. По ее словам, они находятся на закрытом режимном объекте.
Также мы писали, что 21 сентября из российского плена вернулись 215 украинских защитников, в том числе защитников и защитниц из "Азовстали". Их обменяли на кума Путина Виктора Медведчука.