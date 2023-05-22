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У Києві встановили інсталяцію, яка присвячена полоненим з "Азовсталі"

22 травня 2023 09:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві встановили інсталяцію, яка присвячена полоненим з "Азовсталі"
Інсталяція, яка присвячена військовополоненим з "Азовсталі". Фото: facebook.com/yurii.stefanyak/
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Асоціація родин захисників "Азовсталі" встановила інсталяцію на Софійській площі у Києві. Вона присвячена військовополоненим з "Азовсталі".

Про це повідомила Асоціація родин захисників "Азовсталі".

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Інсталяція військовополоненим з "Азовсталі"

"Символ рук полонених, закованих в кайданки, за місяць створили скульптор Ян Беспалько в команді митців Наталії Башкатової, Анастасії Семененко, Дениса Петришина, Валентини Ярощук, Дарини Дриги та Володимира Третьяка за підтримки бетонної майстерні TVERDO на Арт-Завод Платформа", — йдеться у повідомленні.

Митці розповіли, що інсталяція символізує віру та незламність героїв, які знаходяться в полоні. Скульптура також демонструє сім'ям військових, що світ та Україна бачить ці страждання, співпереживає та докладає всіх зусиль для того, щоб повернути близьких додому. 

Під час відкриття інсталяції свої промови сказали: захисники "Азовсталі" з полку "Азов" — Руслан "Давід" Сербов та Дмитро "Дипломат" Андрющенко, парамедикиня Юлія Паєвська "Тайра", сестра в.о. командира 36 бригади Сергія Волинського Тетяна Харько та представниці Асоціації Ольга Андріанова, Євгенія Синельник та Катерина Прокопенко.

"Асоціація родин захисників "Азовсталі" дякує всім присутнім за підтримку та наголошує на тому, що інсталяція стоятиме на площі допоки весь гарнізон "Маріуполь" не повернеться додому", — йдеться у повідомленні.

Инсталляция в Киеве
Відкриття інсталяції у Києві. Фото: facebook.com/yurii.stefanyak/
Инсталляция в Киеве
Відкриття інсталяції у Києві. Фото: facebook.com/yurii.stefanyak/
Инсталляция в Киеве
Відкриття інсталяції у Києві. Фото: facebook.com/yurii.stefanyak/
Инсталляция в Киеве
Відкриття інсталяції у Києві. Фото: facebook.com/yurii.stefanyak/

Нагадаємо, засновниця Асоціації сімей захисників "Азовсталі" та дружина командира полку "Азов" Дениса Прокопенка Катерина Прокопенко розповіла, що наразі бійці живуть у безпечному місці в Туреччині. За її словами, вони перебувають на закритому режимному об'єкті.

Також ми писали, що 21 вересня з російського полону повернулися 215 українських оборонців, зокрема захисників та захисниць з "Азовсталі". Їх обміняли на кума Путіна Віктора Ведмедчука.  

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