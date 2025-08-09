В Киеве открылась фотовыставка об обороне Часового Яра

Инсталляция в Киеве. Фото: КГВА

В Киеве на Контрактовой площади продолжается фотовыставка-инсталляция "ЧАСІВ ЯР. ВОГНЕТРИВКІ". Она посвящена году обороны Часового Яра защитниками 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации в Telegram в субботу, 9 августа.

Выставка насчитывает 54 снимка, олицетворяющие 54 недели обороны города. Они расположены на обломках заборов, привезенных из зон боев, чтобы подчеркнуть, что между тылом и фронтом стоят не стены или километры, а люди, которые защищают Украину.

Фотовыставка-инсталляция "ЧАСІВ ЯР. ВОГНЕТРИВКІ". Фото: КГВА

Киевляне на выставке. Фото: КГВА

Кроме того, на Контрактовой можно увидеть различные российские дроны и авиабомбы, а также посидеть за рулем настоящей бронемашины Humvee.

Все желающие смогут побывать в роли оператора FPV-дрона, поскольку действует реалистичный симулятор.

Симулятор оператора FPV-дрона. Фото: КГВА

"Россия планировала захватить Часов Яр до 9 мая 2024 года, использовав его как плацдарм для дальнейшего наступления. Но благодаря мужеству и мастерству украинских воинов враг так и не смог этого сделать. Часов Яр стоит до сих пор", — говорится в сообщении.

Фотография с обороны Часового Яра. Фото: КГВА

Фотовыставка-инсталляция в Киеве. Фото: КГВА

В КГВА призвали киевлян и гостей столицы посетить площадь, чтобы увидеть, ради чего борются наши военные.

Известно, что фотовыставка-инсталляция продлится до 10 августа, а вход — свободный.

Пост КГВА. Фото: скриншот

Напомним, 31 июля украинский лидер Владимир Зеленский опроверг информацию российских оккупантов о захвате Часового Яра.

Ранее стало известно, что в течение трех суток оккупанты инсценировали наступление в Часовом Яру, надеясь получить короткий отпуск.