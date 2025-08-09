Відео
Головна Київ У Києві встановили інсталяцію оборони Часового Яру — фото

У Києві встановили інсталяцію оборони Часового Яру — фото

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 23:01
У Києві відкрилася фотовиставка про оборону Часового Яру
Інсталяція в Києві. Фото: КМВА

У Києві на Контрактовій площі триває фотовиставка-інсталяція "ЧАСІВ ЯР. ВОГНЕТРИВКІ". Вона присвячена року оборони Часового Яру захисниками 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації у Telegram у суботу, 9 серпня.

Читайте також:

Фотовиставка-інсталяція у Києві

Виставка налічує 54 знімки, що уособлюють 54 тижні оборони міста. Вони розташовані на уламках парканів, привезених із зон боїв, аби підкреслити, що між тилом і фронтом стоять не стіни чи кілометри, а люди, які боронять Україну.

Фотовиставка-інсталяція у Києві
Фотовиставка-інсталяція "ЧАСІВ ЯР. ВОГНЕТРИВКІ". Фото: КМВА
Інсталяція в Києві про оборону Часового Яру
Кияни на виставці. Фото: КМВА

Крім того, на Контрактовій можна побачити різні російські дрони та авіабомби, а також посидіти за кермом справжньої бронемашини Humvee.

Всі охочі зможуть побувати в ролі оператора FPV-дрона, оскільки діє реалістичний симулятор.

Фотовиставка на Контрактовій площі Києва
Симулятор оператора FPV-дрона. Фото: КМВА

"Росія планувала захопити Часів Яр до 9 травня 2024 року, використавши його як плацдарм для подальшого наступу. Але завдяки мужності та майстерності українських воїнів ворог так і не зміг цього зробити. Часів Яр стоїть досі", — йдеться у повідомленні.

Фотовиставка в Києві оборони Часового Яру
Світлина із оборони Часового Яру. Фото: КМВА
Оборону Часового Яру показали в Києві
Фотовиставка-інсталяція у Києві. Фото: КМВА

У КМВА закликали киян та гостей столиці відвідали площу, аби побачити, заради чого борються наші військові. 

Відомо, що фотовиставка-інсталяція триватиме до 10 серпня, а вхід — вільний.

null
Допис КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, 31 липня український лідер Володимир Зеленський спростував інформацію російських окупантів про захоплення Часового Яру.

Раніше стало відомо, що протягом трьох діб окупанти інсценували наступ у Часовому Яру, сподіваючись отримати коротку відпустку. 

Київ війна ЗСУ фото виставки Часів Яр інсталяція
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
