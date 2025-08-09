У Києві відкрилася фотовиставка про оборону Часового Яру

Інсталяція в Києві. Фото: КМВА

У Києві на Контрактовій площі триває фотовиставка-інсталяція "ЧАСІВ ЯР. ВОГНЕТРИВКІ". Вона присвячена року оборони Часового Яру захисниками 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації у Telegram у суботу, 9 серпня.

Фотовиставка-інсталяція у Києві

Виставка налічує 54 знімки, що уособлюють 54 тижні оборони міста. Вони розташовані на уламках парканів, привезених із зон боїв, аби підкреслити, що між тилом і фронтом стоять не стіни чи кілометри, а люди, які боронять Україну.

Крім того, на Контрактовій можна побачити різні російські дрони та авіабомби, а також посидіти за кермом справжньої бронемашини Humvee.

Всі охочі зможуть побувати в ролі оператора FPV-дрона, оскільки діє реалістичний симулятор.

"Росія планувала захопити Часів Яр до 9 травня 2024 року, використавши його як плацдарм для подальшого наступу. Але завдяки мужності та майстерності українських воїнів ворог так і не зміг цього зробити. Часів Яр стоїть досі", — йдеться у повідомленні.

У КМВА закликали киян та гостей столиці відвідали площу, аби побачити, заради чого борються наші військові.

Відомо, що фотовиставка-інсталяція триватиме до 10 серпня, а вхід — вільний.

Нагадаємо, 31 липня український лідер Володимир Зеленський спростував інформацію російських окупантів про захоплення Часового Яру.

Раніше стало відомо, що протягом трьох діб окупанти інсценували наступ у Часовому Яру, сподіваючись отримати коротку відпустку.