Рекорд Украины в Киеве — поэты читали стихи 24 часа

Поэты читают стихи в Киеве. Фото: организаторы мероприятия

В День Киева поэты установили новый рекорд Украины в категории "Самое длительное непрерывное прочтение авторской поэзии". В течение 25-26 мая на Майдане Независимости 115 поэтов безостановочно читали поэзии. Их не прервали даже ночные атаки россиян.

Об этом организаторы мероприятия рассказали в комментарии Новини.LIVE.

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Как известно, организатор мероприятия поэтесса и психолог Ирэна Слута, Игорь Дидковский и общественная организация "РОДОВІДсвіт" объединили поэтов, чтобы таким образом показать мощь и величие украинского слова. Установить рекорд Украины им не помешал ни комендантский час, на воздушные ночные атаки врага, ведь поэты читали свои стихи днем и ночью.

Чтение стихов в Киеве. Фото: организаторы мероприятия

Диплом о рекорде Украины. Фото: организаторы мероприятия

"Украинское слово звучит несмотря на вызовы времени, став мощным культурным фронтом. Спасибо всем участникам за выдержку национальной культуры в такие сложные времена", — отметили организаторы.

Отмечается, что главное значение этого мероприятия заключается в том, что во время войны украинские поэты не только выстояли, но и установили рекорд, который стал символом стойкости и веры в силу искусства и продолжали творить. Это событие показало, что война не смогла остановить творческую активность, а даже наоборот — вывела ее на новый уровень.

Чтение стихов в Киеве. Фото: организаторы мероприятия

Организаторы и поэты мероприятия. Фото: организаторы мероприятия

Поэтические чтения в Киеве. Фото: организаторы мероприятия

"Нас не просто не остановили. Война вывела нас на новый уровень восприятия. Ежедневно мы создаем рекорды просто фактом своей жизни", — отметила Ирэна Слута.

Она рассказала, что в поэтическом марафоне участвовали художники из разных уголков Украины, объединив свои голоса в культурную борьбу за свободу, творчество и развитие. Они декламировали стихи не только в Украине, но и за рубежом, чтобы донести свое слово до мира. Текст "И придет время, когда один скажет: "Слава Украине!", а миллионы будут отвечать: "Героям слава!" стал знаковым для многих участников, напоминая о важности идеи украинскости, которую поддерживает каждый поэт.

Этот культурный марафон является также частью большего проекта, включающего выдачу сборника стихов и определение победителей в конкурсе "Международный Поэт/Поэтесса", где каждый участник получил шанс стать частью мирового поэтического движения.

Напомним, недавно в Черноморске на День города сварили рекордный зеленый борщ. Неравнодушные приготовили более двух тонн блюда.

Кроме того, 3 апреля в Днепре установили рекорд, который уже претендует на Книгу Гиннеса. Четверо украинских атлетов протянули 18-тонную фуру.