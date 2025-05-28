Рекорд України у Києві — поети читали вірші 24 години

Поети читають вірші у Києві. Фото: організатори заходу

У День Києва поети встановили новий рекорд України у категорії "Найтриваліше безперервне прочитання авторської поезії". Упродовж 25-26 травня на Майдані Незалежності 115 митців безупинну читали поезії. Їх не перервали навіть нічні атаки росіян.

Про це організатори заходу розповіли у коментарі Новини.LIVE.

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Як відомо, організаторка заходу поетеса та психологиня Ірена Слута, Ігор Дідковський та громадська організація "РОДОВІДсвіт" об'єднали поетів, аби таким чином показати міць і велич українського слова. Встановити рекорд України їм не завадили ні комендантська година, на повітряні нічні атаки ворога, адже митці читали свої вірші вдень і вночі.

Читання поезій у Києві. Фото: організатори заходу

Диплом про рекорд України. Фото: організатори заходу

"Українське слово звучить попри виклики часу, ставши потужним культурним фронтом. Дякуємо усім учасникам за витримку національної культури в такі складні часи", — зазначили організатори.

Зазначається, що головне значення цього заходу полягає в тому, що під час війни українські поети не лише вистояли, але й встановили рекорд, що став символом стійкості і віри в силу мистецтва та продовжували творити. Ця подія показала, що війна не змогла зупинити творчу активність, а навіть навпаки — вивела її на новий рівень.

Читання поезій у Києві. Фото: організатори заходу

Організатори та поети заходу. Фото: організатори заходу

Поетичні читання у Києві. Фото: організатори заходу

"Нас не просто не зупинили. Війна вивела нас на новий рівень сприйняття. Щодня ми створюємо рекорди просто фактом свого життя", — зазначила Ірена Слута.

Вона розповіла, що у поетичному марафоні брали участь митці з різних куточків України, об’єднавши свої голоси в культурну боротьбу за свободу, творчість і розвиток. Вони декламували вірші не лише в Україні, а й закордоном, щоб донести своє слово до світу. Текст "І прийде час, коли один скаже: "Слава Україні!", а мільйони відповідатимуть: "Героям слава!" став знаковим для багатьох учасників, нагадуючи про важливість ідеї українськості, яку підтримує кожен поет.

Цей культурний марафон є також частиною більшого проєкту, що включає видачу збірки поезій та визначення переможців у конкурсі "МіжнаРОДний Поет/Поетеса", де кожен учасник отримав шанс стати частиною світового поетичного руху.

Нагадаємо, нещодавно у Чорноморську на День міста зварили рекордний зелений борщ. Небайдужі приготували понад дві тонни страви.

Крім того, 3 квітня у Дніпрі встановили рекорд, який вже претендує на Книгу Гіннеса. Четверо українських атлетів протягнула 18-тонну фуру.