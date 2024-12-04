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В Киеве устанавливают главную елку страны — фоторепортаж

4 декабря 2024 15:06
Игорь Кузнецов - Фотограф
Игорь Кузнецов
Фотограф
Новогодняя елка в Киеве — когда открывают локацию на Софийской площади
Главную елку Украины устанавливают в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов - Фотограф
Игорь Кузнецов
Фотограф

В столице начали устанавливать главную елку страны. Официальное открытие новогодней локации на Софийской площади будет уже завтра.

Об этом сообщают Новини.LIVE в среду, 4 декабря.

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Новогодняя елка в Киеве

Столица по полной готовится к новогодним праздникам. В Киеве уже устанавливают главную елку страны. В этом году она будет белой с синими гирляндами.

Подробности о том, какими игрушками украсят елку, пока организаторы держат в тайне. Официальное открытие новогодней локации на Софийской площади в столице запланировано на День Святого Николая, 6 декабря.

Елка в Киеве 2025
Установка елки в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Елка в Киеве 2025
Установка елки в столице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Елка в Киеве 2025
Звезда на главной елке страны. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Елка в Киеве 2025
Монтаж елки в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Елка в Киеве 2025
В столице устанавливают главную елку страны. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Елка в Киеве 2025
Елка на Софийской площади. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, в Одессе на Дерибасовской начали монтировать главную новогоднюю елку города. Открыть ее планируют 6 декабря, в день святого Николая.

На площади перед Оперным театром во Львове появилась елка. Она стала одним из главных украшений города к новогодним праздникам.

Киев праздники Новый год новогодняя елка День Святого Николая фоторепортаж Новый год 2025

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