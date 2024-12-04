Новогодняя елка в Киеве — когда открывают локацию на Софийской площади

В Киеве устанавливают главную елку страны — фоторепортаж
В столице начали устанавливать главную елку страны. Официальное открытие новогодней локации на Софийской площади будет уже завтра.
Об этом сообщают Новини.LIVE в среду, 4 декабря.
Новогодняя елка в Киеве
Столица по полной готовится к новогодним праздникам. В Киеве уже устанавливают главную елку страны. В этом году она будет белой с синими гирляндами.
Подробности о том, какими игрушками украсят елку, пока организаторы держат в тайне. Официальное открытие новогодней локации на Софийской площади в столице запланировано на День Святого Николая, 6 декабря.
Напомним, в Одессе на Дерибасовской начали монтировать главную новогоднюю елку города. Открыть ее планируют 6 декабря, в день святого Николая.
На площади перед Оперным театром во Львове появилась елка. Она стала одним из главных украшений города к новогодним праздникам.
Читайте Новини.LIVE!