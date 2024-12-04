Новорічна ялинка у Києві — коли відкривають локацію на Софійській площі

У Києві встановлюють головну ялинку країни — фоторепортаж
У столиці почали встановлювати головну ялинку країни. Офіційне відкриття новорічної локації на Софійській площі буде вже завтра.
Про це повідомляють Новини.LIVE у середу, 4 грудня.
Новорічна ялинка у Києві
Столиця на повну готується до новорічних свят. У Києві вже встановлюють головну ялинку країни. Цьогоріч вона буде білою з синіми гірляндами.
Подробиці щодо того, якими іграшками прикрасять ялинку, поки що організатори тримають у таємниці. Офіційне відкриття новорічної локації на Софійській площі в столиці заплановане на День Святого Миколая, 6 грудня.
Нагадаємо, в Одесі на Дерибасівській почали монтувати головну новорічну ялинку міста. Відкрити її планують 6 грудня, на день святого Миколая.
На площі перед Оперним Театром у Львові з'явилась ялинка. Вона стала однією з головних прикрас міста до новорічних свят.
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