Новорічна ялинка у Києві — коли відкривають локацію на Софійській площі

Головну ялинку України встановлюють у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У столиці почали встановлювати головну ялинку країни. Офіційне відкриття новорічної локації на Софійській площі буде вже завтра.

Про це повідомляють Новини.LIVE у середу, 4 грудня.

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Новорічна ялинка у Києві

Столиця на повну готується до новорічних свят. У Києві вже встановлюють головну ялинку країни. Цьогоріч вона буде білою з синіми гірляндами.

Подробиці щодо того, якими іграшками прикрасять ялинку, поки що організатори тримають у таємниці. Офіційне відкриття новорічної локації на Софійській площі в столиці заплановане на День Святого Миколая, 6 грудня.

Встановлення ялинки у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Встановлення ялинки у столиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Зірка на головній ялинці країни. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Монтаж ялинки у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У столиці встановлюють головну ялинку країни. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Ялинка на Софійській площі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, в Одесі на Дерибасівській почали монтувати головну новорічну ялинку міста. Відкрити її планують 6 грудня, на день святого Миколая.

На площі перед Оперним Театром у Львові з'явилась ялинка. Вона стала однією з головних прикрас міста до новорічних свят.