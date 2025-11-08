Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве в третий раз за ночь объявили тревогу — в чем причина

В Киеве в третий раз за ночь объявили тревогу — в чем причина

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 03:54
обновлено: 04:15
Воздушная тревога в Киеве 8 ноября
Вражеский дрон в небе. Иллюстративное фото: mil.in.ua

Воздушную тревогу в Киеве объявили прямо сейчас, в ночь на 8 ноября. Причиной сигнала стали вражеские беспилотники. 

Об этом в Telegram сообщают Воздушные силы ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Тревога в Киеве в ночь на 8 ноября

Сигнал тревоги в столице начался в 03:50. Военные предупредили, что на окраине Киева зафиксирован беспилотник россиян, который летит в направлении Броваров.

В то же время КМВА написали, что сигнал прозвучал из-за взлета российского МиГ-31К, который является носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал". Однако непонятно, не является ли это сообщение ошибочным, поскольку Воздушные силы ВСУ ничего не писали об этом, а по Украине пока нет масштабной тревоги, как это бывает при взлете МиГ-31К.

Повітряну тривогу у Києві оголосили в ніч проти 8 листопада
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что этой ночью в Украине дважды объявляли масштабную тревогу из-за взлета МиГ-31К, которые РФ поднимала в небо.

Также мы писали, что в Киеве и ряде других областей этой ночью ввели отключение света. Причиной этого стала атака РФ по энергетике.

Киев обстрелы дрон Шахид-136 воздушная тревога война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации