Воздушная тревога в Киеве 8 ноября

Вражеский дрон в небе. Иллюстративное фото: mil.in.ua

Воздушную тревогу в Киеве объявили прямо сейчас, в ночь на 8 ноября. Причиной сигнала стали вражеские беспилотники.

Об этом в Telegram сообщают Воздушные силы ВСУ.

Тревога в Киеве в ночь на 8 ноября

Сигнал тревоги в столице начался в 03:50. Военные предупредили, что на окраине Киева зафиксирован беспилотник россиян, который летит в направлении Броваров.

В то же время КМВА написали, что сигнал прозвучал из-за взлета российского МиГ-31К, который является носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал". Однако непонятно, не является ли это сообщение ошибочным, поскольку Воздушные силы ВСУ ничего не писали об этом, а по Украине пока нет масштабной тревоги, как это бывает при взлете МиГ-31К.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что этой ночью в Украине дважды объявляли масштабную тревогу из-за взлета МиГ-31К, которые РФ поднимала в небо.

Также мы писали, что в Киеве и ряде других областей этой ночью ввели отключение света. Причиной этого стала атака РФ по энергетике.