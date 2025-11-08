Повітряна тривога у Києві 8 листопада

У Києві втретє за ніч оголосили тривогу — в чому причина
Повітряну тривогу у Києві оголосили прямо зараз, в ніч проти 8 листопада. Причиною сигналу стали ворожі безпілотники.
Про це у Telegram повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Тривога у Києві в ніч проти 8 листопада
Сигнал тривоги у столиці почався о 03:50. Військові попередили, що на околиці Києва зафіксовано безпілотник росіян, який летить у напрямку Броварів.
Водночас КМВА написали, що сигнал пролунав через зліт російського МіГ-31К, який є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Однак незрозуміло, чи не є цей допис помилковим, оскільки Повітряні сили ЗСУ нічого не писали про це, а по Україні наразі немає масштабної тривоги, як це буває під час зльоту МіГ-31К.
Нагадаємо, що цієї ночі в Україні двічі оголошували масштабну тривогу через зліт МіГ-31К, які РФ підіймала у небо.
Також ми писали, що у Києві та низці інших областей цієї ночі запровадили відключення світла. Причиною цього стала атака РФ по енергетиці.
