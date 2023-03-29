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В Киеве ввели аварийные отключения света: в чем причина

29 марта 2023 11:15
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
В Киеве проблемы с электричеством из-за ухудшения погоды
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В Киеве применены аварийные отключения электроэнергии. Это связано с ухудшающимися погодными условиями в столице.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.

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Как отмечается в сообщении, аварийные отключения действуют в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Печерском, Подольском, Дарницком и Днепровском районах Киева.

Сообщается также, что больше повреждений — в Киево-Святошинском энергоузле.

"Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы максимально быстро возобновить работу оборванных сваленными деревьями участков электросетей. К работам в столице и Киевской области привлечено 108 бригад", — отмечают в столичной администрации.

Напомним, ранее синоптики предупредили об ухудшении погоды. На всей территории Украины 29 марта осадки в виде дождя и снега, а температура существенно снизится.

Фото: Новини.Live

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