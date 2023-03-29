У Києві ввели аварійні відключення світла: у чому причина

У Києві проблеми з електрикою через погіршення погоди

У Києві застосовані аварійні відключення електроенергії. Це пов'язано з погіршенням погодних умов у столиці.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації.

У яких районах будуть відключення

Як зазначається у повідомленні, аварійні відключення діють в Шевченківському, Солом’янському, Святошинському, Голосіївському, Печерському, Подільському, Дарницькому та Дніпровському районах Києва.

Повідомляється також, що найбільше пошкоджень — у Києво-Святошинському енерговузлі.



"Енергетики працюють у посиленому режимі, аби максимально швидко відновити роботу обірваних поваленими деревами ділянок електромереж. До робіт у столиці та Київщині залучено 108 бригад", — наголошують у столичній адміністрації.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про погіршення погоди. По всій території України 29 березня будуть опади у вигляді дощу та снігу, а температура суттєво знизиться.

Фото: Новини.Live