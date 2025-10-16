Экстренные отключения света в Киеве — что известно

Девушка со свечой из-за отключения света. Иллюстративное фото: Freepik

В четверг, 16 октября, в Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии. Причиной отключений стала сложная ситуация в энергосистеме страны.

Об этом информирует пресс-служба ДТЭК в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Отключение света в Киеве 16 октября — что известно

Сегодня, 16 октября, в Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии. В Укрэнерго объяснили, что это вынужденный шаг из-за сложной ситуации в энергосистеме.

"Из-за сложной ситуации в энергосистеме — в г. Киев, Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской и части Хмельницкой и Черкасской областей сейчас введены аварийные отключения", — сообщили в Укрэнерго.

А также отметили, что причина введения ограничений — последствия предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре.

В компании отметили, что ночью враг в очередной раз нанес дроновых ударов по энергообъектам в нескольких регионах. В результате на утро есть обесточенные потребители в нескольких областях. Аварийно-восстановительные работы уже начались.

Скриншот сообщения ДТЭК/Telegram

Ранее мы информировали, что 16 октября в Украине вводят аварийные отключения света.

Также мы сообщали, что в результате российского обстрела остановлена работа объектов газодобычи на Полтавщине.