Главная Киев В Киеве ввели экстренные отключения света — что известно

В Киеве ввели экстренные отключения света — что известно

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 10:48
Экстренные отключения света в Киеве — что известно
Девушка со свечой из-за отключения света. Иллюстративное фото: Freepik

В четверг, 16 октября, в Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии. Причиной отключений стала сложная ситуация в энергосистеме страны.

Об этом информирует пресс-служба ДТЭК в Telegram.

Читайте также:

Отключение света в Киеве 16 октября — что известно

Сегодня, 16 октября, в Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии. В Укрэнерго объяснили, что это вынужденный шаг из-за сложной ситуации в энергосистеме.

"Из-за сложной ситуации в энергосистеме — в г. Киев, Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской и части Хмельницкой и Черкасской областей сейчас введены аварийные отключения", — сообщили в Укрэнерго.

А также отметили, что причина введения ограничений — последствия предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре.

В компании отметили, что ночью враг в очередной раз нанес дроновых ударов по энергообъектам в нескольких регионах. В результате на утро есть обесточенные потребители в нескольких областях. Аварийно-восстановительные работы уже начались.

Відключення світла
Скриншот сообщения ДТЭК/Telegram

Ранее мы информировали, что 16 октября в Украине вводят аварийные отключения света.

Также мы сообщали, что в результате российского обстрела остановлена работа объектов газодобычи на Полтавщине.

Киев обстрелы война в Украине отключения света графики отключений света
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
