Экстренные отключения света в Киеве — что известно

В Киеве ввели экстренные отключения света — что известно
В четверг, 16 октября, в Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии. Причиной отключений стала сложная ситуация в энергосистеме страны.
Об этом информирует пресс-служба ДТЭК в Telegram.
Отключение света в Киеве 16 октября — что известно
Сегодня, 16 октября, в Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии. В Укрэнерго объяснили, что это вынужденный шаг из-за сложной ситуации в энергосистеме.
"Из-за сложной ситуации в энергосистеме — в г. Киев, Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской и части Хмельницкой и Черкасской областей сейчас введены аварийные отключения", — сообщили в Укрэнерго.
А также отметили, что причина введения ограничений — последствия предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре.
В компании отметили, что ночью враг в очередной раз нанес дроновых ударов по энергообъектам в нескольких регионах. В результате на утро есть обесточенные потребители в нескольких областях. Аварийно-восстановительные работы уже начались.
Ранее мы информировали, что 16 октября в Украине вводят аварийные отключения света.
Также мы сообщали, что в результате российского обстрела остановлена работа объектов газодобычи на Полтавщине.
Читайте Новини.LIVE!