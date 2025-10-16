Відео
Головна Київ У Києві ввели екстрені відключення світла — що відомо

Дата публікації: 16 жовтня 2025 10:48
Екстрені відключення світла у Києві — що відомо
Дівчина зі свічкою через відключення світла. Ілюстративне фото: Freepik

У четвер, 16 жовтня, у Києві та Київській області запровадили екстрені відключення електроенергії. Причиною відключень стала складна ситуація в енергосистемі країни.

Про це інформує пресслужба ДТЕК у Telegram.

Сьогодні, 16 жовтня, у Києві та на Київщині запровадили екстрені відключення електроенергії. В Укренерго пояснили, що це вимушений крок через складну ситуацію в енергосистемі.

"Через складну ситуацію в енергосистемі — у  м. Київ, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Житомирській та частині Хмельницької й Черкаської областей наразі запроваджені аварійні відключення", — поінформували в Укренерго.

А також зазначили, що причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

У компанії зауважили, що вночі ворог вкотре завдав дронових ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах. Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у кількох областях. Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочалися.

Відключення світла
Скриншот повідомлення ДТЕК/Telegram

Раніше ми інформували, що 16 жовтня в Україні запроваджують аварійні відключення світла.

Також ми повідомляли, що внаслідок російського обстрілу зупинено роботу об'єктів газовидобутку на Полтавщині.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
