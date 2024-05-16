В Киеве вводят аварийные отключения света — в КГВА объяснили цель

Отключение света. Иллюстративное фото: gwaramedia.com

В Украине в четверг, 16 мая, ввели контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей. Это позволит стабилизировать работу энергосистем во всех областях.

Об этом сообщает пресс-служба КГВА в Telegram.

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"Для всех регионов и для Киева в частности уже сформированы графики отключений электроэнергии", — говорится в сообщении.

Так, во время долговременных отключений все жители города могут воспользоваться "Пунктами несокрушимости". Они были созданы ранее для защиты гражданского населения во время чрезвычайных ситуаций — в столице действуют около тысячи таких объектов.

Как отметили в КГВА, информацию о расположении таких пунктов можно узнать в приложении "Дія" на интерактивной карте, которая работает даже без доступа в Интернет, но ее нужно заранее загрузить. Также спросить относительно "Пунктов несокрушимости" можно в районных администрациях, органах местного самоуправления и на сайте.

"Энергетики сейчас делают все возможное, чтобы быстрее стабилизировать энергосистему. Но от каждого из нас, от нашего с вами сознательного отношения к экономии электроэнергии зависит, насколько быстро мы сможем вернуться к жизни без отключений!" — добавили в администрации.

Скриншот сообщения КГВА

Скриншот сообщения КГВА

Напомним, 14 мая украинцев не предупредили об аварийных отключениях света. Причиной стал неожиданный рост потребления, который очень сложно спрогнозировать.

Также писали, что 15 мая диспетчерский центр Укрэнерго применил контролируемые аварийные отключения электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины.