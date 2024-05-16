У Києві вводять аварійні відключення світла — у КМВА пояснили мету

Відключення світла. Ілюстративне фото: gwaramedia.com

В Україні в четвер, 16 травня, запровадили контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів. Це дозволить стабілізувати роботу енергосистеми в усіх областях.

Про це повідомляє пресслужба КМВА у Telegram.

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"Для всіх регіонів, і для Києва зокрема, вже сформовані графіки відключень електроенергії", — йдеться у повідомленні.

Так, під час довготривалих відключень всі мешканці міста можуть скористатися "Пунктами Незламності". Вони були створені раніше для захисту цивільного населення під час надзвичайних ситуацій — у столиці діють близько тисячі таких об’єктів.

Як зазначили у КМВА, інформацію про розташування таких пунктів можна дізнатися у застосунку "Дія" на інтерактивній мапі, яка працює навіть без доступу до Інтернету, але її потрібно завчасно завантажити. Також запитати щодо "Пунктів незламності" можна в районних адміністраціях, органах місцевого самоврядування та на сайті.

"Енергетики зараз роблять все можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати енергосистему. Але від кожного з нас, від нашого з вами свідомого ставлення до економії електроенергії залежить наскільки швидко ми зможемо повернутися до життя без відключень!", — додали в адміністрації

Скриншот допису КМВА

Скриншот допису КМВА

Нагадаємо, 14 травня українців не попередили завчасно про аварійні відключення світла. Причиною стало неочікуване зростання споживання, яке дуже складно спрогнозувати.

Також ми писали, що 15 травня диспетчерський центр Укренерго застосував контрольовані аварійні відключення електроенергії для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.