Комендантский час в Киеве - вводятся пропуска нового формата

Комендантский час

В Киеве вводят пропуска нового формата на авто для передвижения в комендантский час. Поменять старые пропуска можно с 1 февраля по 15 февраля.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Пропуска нового формата

В сообщении говорится, что обновляется система, чтобы пропусками на транспортные средства пользовались только лица, относящиеся к подразделениям сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуре города и органов государственной власти.

"Жителям и гостям города Киева настоятельно рекомендуем соблюдать правила комендантского часа, которые приходятся через коммунальные средства массовой информации, объявления в общественном транспорте и сообщения на досках объявлений", — сказал Комендант Киева Виктор Плахтий.

Напомним, ранее киевляне просили отменить комендантский час в новогоднюю ночь. Это, по мнению автора петиции, позволило гражданам без проблем добраться домой или в гости. Однако просьбы жителей столицы не удовлетворили.