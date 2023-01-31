Комендантский час в Киеве - вводятся пропуска нового формата

В Киеве вводят пропуска нового формата для передвижения в комендантский час
В Киеве вводят пропуска нового формата на авто для передвижения в комендантский час. Поменять старые пропуска можно с 1 февраля по 15 февраля.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.
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Пропуска нового формата
В сообщении говорится, что обновляется система, чтобы пропусками на транспортные средства пользовались только лица, относящиеся к подразделениям сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуре города и органов государственной власти.
"Жителям и гостям города Киева настоятельно рекомендуем соблюдать правила комендантского часа, которые приходятся через коммунальные средства массовой информации, объявления в общественном транспорте и сообщения на досках объявлений", — сказал Комендант Киева Виктор Плахтий.
Напомним, ранее киевляне просили отменить комендантский час в новогоднюю ночь. Это, по мнению автора петиции, позволило гражданам без проблем добраться домой или в гости. Однако просьбы жителей столицы не удовлетворили.