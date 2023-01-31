Комендантська година в Києві - запроваджуються пропуски нового формату

У Києві вводять перепустки нового формату для пересування в комендантську годину
У Києві вводять пропуски нового формату на авто для пересування в комендантську годину. Змінити старі перепустки можна з 1 лютого по 15 лютого.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
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Перепустки нового формату
У повідомленні йдеться, що оновлюється система, щоб перепустками на транспортні засоби користувалися лише особи, які належать до підрозділів сектору безпеки та оборони України, критичної інфраструктури міста та органів державної влади.
"Жителям та гостям міста Києва наполегливо рекомендуємо дотримуватись правил комендантської години, які припадають через комунальні засоби масової інформації, оголошення в громадському транспорті та сполучення на дошках оголошень", — сказав Комендант Києва Віктор Плахтій.
Нагадаємо, раніше кияни просили скасувати комендантську годину новорічної ночі. Це, на думку автора петиції, дозволило громадянам без проблем дістатися додому чи гості. Проте прохання мешканців столиці не задовольнили.