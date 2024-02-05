В Киеве уже весной могут поднять тарифы на воду — какая будет стоимость

Водоснабжение. Иллюстративное фото: actual.today

В Киеве планируют поднять тариф на услуги централизованного водоснабжения на 34% в апреле 2024 года. Соответствующие изменения Киевводоканал подал в Нацкомиссию, которая обеспечивает регулирование в области энергетики и коммунальных услуг.

Об этом говорится на сайте НКРЭКУ.

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В Киевводоканале предлагают с 1 апреля 2024 установить тариф на централизованное водоснабжение бытовым потребителям на уровне 17,57 грн за 1 куб. м, а на централизованный водоотвод — 16,41 грн.

В целом цена составит 33,98 грн. за 1 куб. м без НДС и 40,78 с НДС.

Однако в этом году повышение цены на воду планируется еще раз — с 1 июля 2024 года тариф составит уже 21,42 грн за 1 куб. м, а на централизованный водоотвод — 17,66 грн (без НДС). В целом, его стоимость будет 39,08 грн без НДС и 46,9 грн с НДС.

Такое решение объясняют уменьшением объемов реализации централизованного водоснабжения и водоотведения, ростом затрат на электроэнергию, реагенты и горюче-смазочные материалы.

Нацкомиссия планирует провести открытые слушания по указанному постановлению во вторник, 6 февраля.

Отметим, что сейчас тариф на водоснабжение в Киеве составляет 16,164 грн., а водоотвод — 14,220 грн. То есть цена вместе с НДС — 30,384 грн. Таким образом, прогнозируемый рост стоимости в апреле будет на 34,2%, а с 1 июля еще на 15%.

Напомним, что Нацкомиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг обнародовала новые предложения тарифов на водоснабжение и водоотвод, которые предоставили некоторые лицензиаты. Речь идет о водоканалах с месторасположением в западных областях.

Также мы писали, что в Министерстве энергетики Украины рассказали, что будет с тарифами на электрическую энергию после завершения отопительного сезона 2023-2024. Как известно, на время зимы цены обещали не трогать.