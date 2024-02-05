У Києві вже навесні можуть підняти тарифи на воду — яка буде вартість

Водопостачання. Ілюстративне фото: actual.today

У Києві планують підняти тариф на послуги з централізованого водопостачання на 34% у квітні 2024 року. Відповідні зміни "Київводоканал" подав до Нацкомісії, що забезпечує регулювання в галузі енергетики та комунальних послуг.

Про це йдеться на сайті НКРЕКП.

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Підняття цін на воду у Києві

У Київводоканалі пропонують з 1 квітня 2024 року встановити тариф на централізоване водопостачання побутовим споживачам на рівні 17,57 грн за 1 куб. м, а на централізоване водовідведення — 16,41 грн.

Загалом ціна становитиме 33,98 грн за 1 куб. м без ПДВ та 40,78 з ПДВ.

Однак у цьому році підняття ціни на воду планується ще раз — з 1 липня 2024 року тариф становитиме вже 21,42 грн за 1 куб. м, а на централізоване водовідведення — 17,66 грн (без ПДВ). Загалом його вартість буде 39,08 грн без ПДВ та 46,9 грн з ПДВ.

Таке рішення пояснюють зменшенням обсягів реалізації централізованого водопостачання та водовідведення, ростом витрат на електроенергію, реагенти та пально-мастильні матеріали.

Натомість Нацкомісія планує провести відкриті слухання щодо вказаної постанови у вівторок, 6 лютого.

Зазначимо, що зараз тариф на водопостачання в Києві становить 16,164 грн, а водовідведення — 14,220 грн. Тобто ціна разом з ПДВ — 30,384 грн. Таким чином прогнозоване зростання вартості у квітні буде на 34,2%, а з 1 липня ще на 15%.

Нагадаємо, що Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг оприлюднила нові пропозиції тарифів на водопостачання та водовідведення, які надали деякі ліцензіати. Йдеться про водоканали з місцерозташуванням у західних областях.

Також ми писали, що у Міністерстві енергетики України розповіли, що буде з тарифами на електричну енергію після завершення опалювального сезону 2023-2024. Як відомо, на час зими ціни обіцяли не чіпати.