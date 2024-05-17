С 18 мая ЦНАП начнет регистрировать военнообязанных

Сотрудники ЦПАУ. Фото: decentralization.gov.ua

С пятницы, 18 мая, военнообязанные в Киеве смогут обновить учетные данные через центры предоставления административных услуг (ЦПАУ). Для этого уже было подготовлено более 300 администраторов.

Об этом сообщила директор департамента ЦПАУ города Киева Наталья Шамрай в эфире "Киев24".

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Процесс обновления данных военнообязанных в Киеве

Шамрай сказала, что работники киевских ЦПАУ принимают всех желающих для обновления данных военнообязанного.

"К системе мы подключены, именно он будет идентифицировать человека. Для этого необходимо прийти и иметь с собой документ, удостоверяющий личность. Также необходимо при себе иметь военный билет или приписное", — подчеркнула она.

Также директор департамента ЦПАУ Киева отметила, что если система определенным образом не будет пропускать по каким-либо причинам, тогда на месте будут выяснять и решать вопрос, куда обратиться.

"В Киеве подключено около 300 администраторов, поэтому пропускная способность достаточно мощная", — подытожила Шамрай.

Напомним, военнообязанные мужчины после 18 мая, когда вступит в силу новый мобилизационный закон, имеют 60 дней, чтобы обновить свои данные. Это можно сделать в ТЦК, ЦПАУ или онлайн. Какой вариант действительно будет доступен, Новини.LIVE рассказывала юрист Надежда Шуляк.

Ранее сообщалось, что не все ЦПАУ готовы к обновлению данных военнообязанных, так как правительство не давало им необходимый доступ к системам.