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У Києві з 18 травня ЦНАПи починають приймати військовозобов’язаних

17 травня 2024 10:52
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
З 18 травня ЦНАПи розпочнуть реєструвати військовозобов'язаних
Працівники ЦНАП. Фото: decentralization.gov.ua
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

З п'ятниці, 18 травня, військовозобов'язані у Києві зможуть оновити облікові дані через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП). Для цього вже підготували більше 300 адміністраторів.

Про це повідомила директорка департаменту ЦНАП міста Києва Наталія Шамрай в ефірі "Київ24".

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Процес оновлення даних військовозобов'язаних у Києві

Шамрай сказала, що працівники києвських ЦНАПів приймають усіх охочих для оновлення даних військовозобов'язаного. 

"До системи ми підключені, саме вона буде ідентифікувати людину. Для цього необхідно прийти і мати із собою документ, який засвідчує особу. Також необхідно при собі мати військовий квиток, або приписне", — підкреслила вона. 

Також директорка департаменту ЦНАП Києва зазначила, що якщо система певним чином не буде пропускати за якихось причин, тоді на місці будуть з'ясовувати і вирішувати питання, куди звернутися.

"У Києві підключено близько 300 адміністраторів, тому пропускна здатніть досить потужна", — підсумувала Шамрай.

Нагадаємо, військовозобов'язані чоловіки після 18 травня, коли набере чинності новий мобілізаційний закон, мають 60 днів, щоб оновити свої дані. Це можна зробити в ТЦК, ЦНАП, або онлайн. Який варіант насправді буде доступний, Новини.LIVE розповідала юристка Надія Шуляк.

Раніше повідомлялось, що не всі ЦНАПи готові для оновлення даних військовозобов'язаних, через те, що уряд не давай їм необхідний доступ до систем. 

Київ
адміністративні послуги
ЦНАП
мобілізація
військовозобов'язані

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