Из КПИ отчислили почти тысячу студентов — причины

Студенты. Фото: nung.edu.ua

В Киеве из Национального университета "Киевский политехнический институт им. Сикорского" отчислили 966 студентов. При этом 592 соискателя образования направили на повторное прослушивание программ.

Об этом сообщили на официальной странице КПИ в Facebook.

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В вузе объяснили, что около 1800 студентов не составили сессию, поэтому часть из них уйдет в академические отпуска. Еще часть переслушает курсы, а остальные — выбывают из учебного заведения.

"Подведены итоги семестрового контроля. Сессию не составили примерно 1800 студентов: 1500 студентов бакалавриата и 300 — магистратуры. Часть из них пойдет в академотпуск, 592 человека направлены на повторное прослушивание образовательных программ, 956 человек — отчислены", — говорится в сообщении.

На странице КПИ также отмечено, что большинство поступающих в магистратуру, сдав единый вступительный экзамен (ЕВИ) и единственное профессиональное вступительное испытание, показали невысокий уровень знаний.

В то же время, только 40% абитуриентов смогли преодолеть 160 пороговых баллов при поступлении в аспирантуру.

Кроме этого, Киевская политехника направила в МОН предложения по увеличению бюджетных мест в аспирантуре. Планируется, что по очной форме университет сможет принять 552 человека, по вечерней - 22.

Отчет об отчислении студентов. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что в Национальном университете "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" увеличили стоимость обучения. Таким образом руководство вуза хочет "отсеять" ухилянцев.

Напомним, Кабинет Министров Украины обязал студентов-мужчин проходить базовую военную подготовку. В Постановлении указано, что некоторые категории соискателей высшего образования будут освобождены от его прохождения.