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У Києві з КПІ відрахували майже тисячу студентів — у виші пояснили ситуацію

19 липня 2024 16:41
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
З КПІ відрахували майже тисячу студентів — причини
Студенти. Фото: nung.edu.ua
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

У Києві з Національного університету "Київський політехнічний інститут ім. Сікорського" відрахували 966 студентів. При цьому 592 здобувачів освіти направили на повторне прослуховування програм.

Про це повідомили на офіційній сторінці КПІ у Facebook.

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З КПІ відрахували майже тисячу студентів

У виші пояснили, що близько 1800 студентів не склали сесію, тож частина з них піде в академічні відпустки. Ще частина переслухає курси, а решта — вибувають із закладу освіти.

"Підбито підсумки семестрового контролю. Сесію не склали приблизно 1800 студентів: 1500 студентів бакалаврату й 300 — магістратури. Частина з них піде в академвідпустку, 592 особи направлено на повторне прослуховування освітніх програм, 956 осіб — відраховано", — говориться у повідомленні.

На сторінці КПІ також зазначено, що більшість вступників до магістратури, складаючи єдиний вступний іспит (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування, показали невисокий рівень знань.

Водночас лише 40% абітурієнтів змогли подолати 160 порогових балів під час вступу в аспірантуру.

Окрім цього Київська політехніка надіслала до МОН пропозиції щодо збільшення бюджетних місць в аспірантурі. Планується, що за очною формою університет зможе прийняти 552 особи, за вечірньою — 22.

студентів відрахували
Звіт про відрахування студентів. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що у Національному університеті "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" збільшили вартість навчання. Таким чином керівництво вишу хоче "відсіяти" ухилянтів.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України зобов'язав студентів-чоловіків проходити базову військову підготовку. У Постанові зазначено, що деякі категорії здобувачів вищої освіти буде звільнено від її проходження.

Київ студенти навчання Україна Університет інститут

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