В Киеве с начала октября прекратили деятельность еще более 70 игорных заведений

Детективы БЭБ на месте одного из игорных заведений. Фото: БЕБ

С начала октября детективы Бюро экономической безопасности прекратили деятельность еще 71 игорного заведения в Киеве. В настоящее время продолжаются досудебные расследования.

Об этом сообщает БЭБ.

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Что изъяли во время обысков

В ходе обысков в игорных заведениях детективы изъяли 50 моноблоков, 815 системных блоков, 865 мониторов, маршрутизаторы и роутеры.

Также под изъятие попали компьютерные аксессуары, сетевые блоки, DVD-проигрыватели, видеорегистраторы, камеры, счетные машинки и т.д.

Как организовывали деятельность игорных заведений

Детективы отмечают, что игровые заведения размещались преимущественно в специально оборудованных помещениях на первых этажах жилых домов и в отдельных зданиях.

Для того чтобы скрыть оборот наличных, игроки сначала оплачивали услуги на кассе, после чего получали специальный код. Он позволял получить доступ к игре только на определенное количество бонусов.

В то же время, рассчитываться клиенты могли не только наличными, но и с помощью криптовалюты.

Сейчас продолжаются досудебные расследования.

Обыски в одном из игорных заведений. Фото: БЕБ

Обыски в одном из игорных заведений. Фото: БЕБ

Изъятая техника. Фото: БЕБ

Напомним, недавно в Белой Церкви Бюро экономической безопасности Украины прекратило незаконную деятельность покерного клуба и двух игровых заведений. Заведения работали без лицензий и не платили налоги.

Добавим, в Одессе будут судить 8 участников преступной группы. Обвиняемые организовали работу сети подпольных игорных заведений.