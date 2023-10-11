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В Киеве с начала октября прекратили деятельность еще более 70 игорных заведений

11 октября 2023 18:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киеве с начала октября прекратили деятельность еще более 70 игорных заведений
Детективы БЭБ на месте одного из игорных заведений. Фото: БЕБ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

С начала октября детективы Бюро экономической безопасности прекратили деятельность еще 71 игорного заведения в Киеве. В настоящее время продолжаются досудебные расследования.

Об этом сообщает БЭБ.

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Что изъяли во время обысков

В ходе обысков в игорных заведениях детективы изъяли 50 моноблоков, 815 системных блоков, 865 мониторов, маршрутизаторы и роутеры.

Также под изъятие попали компьютерные аксессуары, сетевые блоки, DVD-проигрыватели, видеорегистраторы, камеры, счетные машинки и т.д.

Как организовывали деятельность игорных заведений

Детективы отмечают, что игровые заведения размещались преимущественно в специально оборудованных помещениях на первых этажах жилых домов и в отдельных зданиях.

Для того чтобы скрыть оборот наличных, игроки сначала оплачивали услуги на кассе, после чего получали специальный код. Он позволял получить доступ к игре только на определенное количество бонусов.

В то же время, рассчитываться клиенты могли не только наличными, но и с помощью криптовалюты.

Сейчас продолжаются досудебные расследования.

Игорный бизнес в Киеве
Обыски в одном из игорных заведений. Фото: БЕБ
Игорный бизнес в Киеве
Обыски в одном из игорных заведений. Фото: БЕБ
Игорный бизнес в Киеве
Изъятая техника. Фото: БЕБ

Напомним, недавно в Белой Церкви Бюро экономической безопасности Украины прекратило незаконную деятельность покерного клуба и двух игровых заведений. Заведения работали без лицензий и не платили налоги.

Добавим, в Одессе будут судить 8 участников преступной группы. Обвиняемые организовали работу сети подпольных игорных заведений.

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