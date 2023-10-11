У Києві з початку жовтня припинили діяльність ще понад 70 гральних закладів

Детективи БЕБ на місці одного з гральних закладів. Фото: БЕБ

З початку жовтня детективи Бюро економічної безпеки припинили діяльність ще 71 грального закладу у Києві. Наразі тривають досудові розслідування.

Про це повідомляє БЕБ.

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Що вилучили під час обшуків

Під час обшуків у гральних закладах детективи вилучили 50 моноблоків, 815 системних блоків, 865 моніторів, маршрутизатори та роутери.

Також під вилучення потрапили комп’ютерні аксесуари, мережеві блоки, DVD-програвачі, відео реєстратори, камери, лічильні машинки тощо.

Як організовували діяльність гральних закладів

Детективи зазначають, що гральні заклади розміщувались переважно у спеціально обладнаних приміщеннях на перших поверхах житлових будинків та в окремих будівлях.

Для того, щоб приховати обіг готівки, гравці спочатку оплачували послуги на касі, після чого отримували спеціальний код. Він дозволяв отримати доступ до гри лише на певну кількість бонусів.

Водночас розраховуватись клієнти могли не лише готівкою, але й за допомогою криптовалюти.

Наразі тривають досудові розслідування.

Обшуки в одному з гральних закладів. Фото: БЕБ

Обшуки в одному з гральних закладів. Фото: БЕБ

Вилучена техніка. Фото: БЕБ

Нагадаємо, нещодавно у Білій Церкві Бюро економічної безпеки України припинило незаконну діяльність покерного клубу та двох ігрових закладів. Заклади працювали без ліцензій та не сплачували податки.

Додамо, в Одесі судитимуть 8 учасників злочинної групи. Обвинувачені організували роботу мережі підпільних гральних закладів.