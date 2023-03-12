В Киеве с завтрашнего дня начнется рейд по историческим зданиям: что будут искать

Реклама в Киеве

На следующей недели в Киеве начнется работа демонтажных бригад по очистке фасадов исторических зданий от незаконно размещенных конструкций. С 13 марта по 17 марта осуществляться демонтаж будет в трех районах города: на Андреевском спуске, на улице Паньковской и на улице Лютеранской.

Об этом сообщает Управление по вопросам рекламы КГГА и КП "Киевреклама".

Незаконные конструкции

На следующей неделе пройдемся по центру Киева. Наши демонтажные бригады освободят фасады исторических построек из плена незаконно размещенных конструкций. Итак, с 13.03 по 17.03 демонтаж будет производиться по следующим адресам:

Андреевский спуск;

улица Паньковская;

улица Лютеранская.

Демонтажные работы будут проводиться с целью восстановления исторической ценности зданий и сохранения красоты города.

Напомним, что Одесский городской совет планирует снизить количество наружной рекламы. По мнению чиновников, ее в городе стало многовато.