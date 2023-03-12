В Киеве с завтрашнего дня начнется рейд по историческим зданиям: что будут искать
На следующей недели в Киеве начнется работа демонтажных бригад по очистке фасадов исторических зданий от незаконно размещенных конструкций. С 13 марта по 17 марта осуществляться демонтаж будет в трех районах города: на Андреевском спуске, на улице Паньковской и на улице Лютеранской.
Об этом сообщает Управление по вопросам рекламы КГГА и КП "Киевреклама".
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Незаконные конструкции
На следующей неделе пройдемся по центру Киева. Наши демонтажные бригады освободят фасады исторических построек из плена незаконно размещенных конструкций. Итак, с 13.03 по 17.03 демонтаж будет производиться по следующим адресам:
- Андреевский спуск;
- улица Паньковская;
- улица Лютеранская.
Демонтажные работы будут проводиться с целью восстановления исторической ценности зданий и сохранения красоты города.
Напомним, что Одесский городской совет планирует снизить количество наружной рекламы. По мнению чиновников, ее в городе стало многовато.