У Києві з завтрашнього дня розпочнеться рейд історичними будівлями: що шукатимуть
Наступного тижня у Києві розпочнеться робота демонтажних бригад з очищення фасадів історичних будівель від незаконно розміщених конструкцій. З 13 березня по 17 березня здійснюватиметься демонтаж у трьох районах міста: на Андріївському узвозі, на вулиці Паньківській та на вулиці Лютеранській.
Про це повідомляє Управління з питань реклами КМДА та КП "Київреклама".
-
Росіянок не допустили до чемпіонату Європи з художньої гімнастики
-
Ворожі кораблі чергують у Чорному морі
-
У Маріуполі пролунали вибухи, окупанти підняли авіацію
-
В росії прорвало дамбу з рідкими відходами: село затопило екскрементами
-
Термінали iBox відновили роботу: які банки приймають послуги
-
Одеса та область зі світлом: ремонтні роботи на високовольтних мережах завершено
-
Представниця мзс рф Захарова відреагувала на звіт ISW щодо розколу у кремлі
-
Екскурсії по Одесі: цікаво і безкоштовно
-
У Криму окупанти роздають пам'ятки населенню, як поводити себе під час обстрілів
-
У Підмосков'ї дружини мобілізованих благають путіна та шойгу повернути чоловіків додому
Незаконні конструкції
Наступного тижня пройдемося центром Києва. Наші демонтажні бригади звільнять фасади історичних споруд із полону незаконно розміщених конструкцій. Отже, з 13.03 до 17.03 демонтаж проводитиметься за наступними адресами:
- Андріївський Узвіз;
- вулиця Паньківська;
- вулиця Лютеранська.
Демонтажні роботи проводитимуться з метою відновлення історичної цінності будівель та збереження краси міста.
Нагадаємо, що Одеська міська рада планує знизити кількість зовнішньої реклами. На думку чиновників, її в місті стало забагато.