У Києві з завтрашнього дня розпочнеться рейд історичними будівлями: що шукатимуть

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Наступного тижня у Києві розпочнеться робота демонтажних бригад з очищення фасадів історичних будівель від незаконно розміщених конструкцій. З 13 березня по 17 березня здійснюватиметься демонтаж у трьох районах міста: на Андріївському узвозі, на вулиці Паньківській та на вулиці Лютеранській.

Про це повідомляє Управління з питань реклами КМДА та КП "Київреклама".

Незаконні конструкції

Наступного тижня пройдемося центром Києва. Наші демонтажні бригади звільнять фасади історичних споруд із полону незаконно розміщених конструкцій. Отже, з 13.03 до 17.03 демонтаж проводитиметься за наступними адресами:

Андріївський Узвіз;

вулиця Паньківська;

вулиця Лютеранська.

Демонтажні роботи проводитимуться з метою відновлення історичної цінності будівель та збереження краси міста.

Нагадаємо, що Одеська міська рада планує знизити кількість зовнішньої реклами. На думку чиновників, її в місті стало забагато.