Веломаршрут в Киеве — за 10 лет власти не построили велодорожки до центра

Велосипедист на дороге. Фото: bbc.com

За последние 10 лет в Киеве до сих пор так и не достроен веломаршрут с Троещины в центр. Более того, вся велоинфраструктура в столице — находится сейчас в зачаточном состоянии.

Об этом в эфире "Киевского времени" заявил член Совета "U-Cycle" Владислав Панчено.

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Владислав Панчено отметил, что несмотря на утвержденную велоконцепцию и обещания обустроить маршруты из разных районов столицы, велосипедная инфраструктура остается фрагментарной и опасной.

"Велоинфраструктура в Киеве сейчас только в зачаточном состоянии. В принципе, этот веломаршрут, который "Троещина-Центр", он до сих пор не построен... Его в 2015 году начали строить, и он до сих пор не взят в эксплуатацию", — сказал член Совета "U-Cycle".

Он добавил, что до 2025 года в столице должны были появиться веломаршруты из всех районов, однако реальность существенно отстает от планов.

Кроме того, Владислав сказал, что не рекомендовал бы велосипедистам ездить по набережному шоссе или мостам на проезжей части. Более того, ни на одном из мостов фактически нет возможности доехать на велосипеде с одного берега столицы на другой.

Напомним, в августе 2024 года мы писали, что в Одессе обустроят двустороннюю велодорожку от 12-й до 16-й станции Большого Фонтана. Как анонсировалось, ее протяженность будет почти 3 км.

Также мы сообщали, что в Испании в конце 2024 года предложили внести изменения в ПДД, чтобы усилить защиту велосипедистов на дороге. В частности, речь шла о правилах обгона.