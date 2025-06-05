Веломаршрут у Києві — за 10 років влада не побудувала велодоріжки до центру

Велосипедист на дорозі. Фото: bbc.com

За останні 10 років у Києві досі так і не добудовано веломаршрут із Троєщини в центр. Ба більше, вся велоінфраструктура в столиці — перебуває зараз у зародковому стані.

Про це в ефірі "Киевского времени" заявив член Ради "U-Cycle" Владислав Панчено.

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Владислав Панчено зазначив, що незважаючи на затверджену велоконцепцію та обіцянки облаштувати маршрути з різних районів столиці, велосипедна інфраструктура залишається фрагментарною та небезпечною.

"Велоінфраструктура в Києві зараз тільки в зародковому стані. У принципі, цей веломаршрут, який "Троєщина-Центр", він досі не побудований... Його у 2015 році почали будувати, і він досі не взятий в експлуатацію", — сказав член Ради "U-Cycle".

Він додав, що до 2025 року в столиці мали з'явитися веломаршрути з усіх районів, однак реальність суттєво відстає від планів.

Крім того, Владислав сказав, що не рекомендував би велосипедистам їздити набережним шосе або мостами на проїжджій частині. Ба більше, на жодному з мостів фактично немає можливості доїхати велосипедом з одного берега столиці на інший.

Нагадаємо, у серпні 2024 року ми писали, що в Одесі облаштують двосторонню велодоріжку від 12-ї до 16-ї станції Великого Фонтана. Як анонсувалося, її протяжність буде майже 3 км.

Також ми повідомляли, що в Іспанії наприкінці 2024 року запропонували внести зміни до ПДР, щоб посилити захист велосипедистів на дорозі. Зокрема, йшлося про правила обгону.