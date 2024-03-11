В Киеве за средства меценатов относят поврежденные войной зеленые зоны

В Киеве за средства меценатов восстановят поврежденные войной зеленые зоны
Меценаты решили взять на себя пострадавшие от российских атак инициативу по озеленению локаций в Киеве. Коммунальщики будут бесплатно получать зеленые насаждения для восстановления поврежденных локаций, в том числе парков и скверов.
Об этом сообщила прессслужба "Киевзеленстроя".
Озеленение Киева
Благотворители внесли свой вклад в благоустройство города, предоставив бесплатно растения для высадки, в частности, в парках и скверах.
Озеленение будет проводиться в рамках проекта Post War Greening. Сотрудничество с частной спонсорской компанией запланировано до конца года с возможностью продлить действие Меморандума на 2025 год.
"Количество, виды растений и локации высадки будем определять совместно с партнерами и общественностью", — говорится в сообщении.
Напомним, что в Одесской области этой весной высадят более трех миллионов новых деревьев.
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