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У Києві за кошти меценатів віднолять пошкоджені війною зелені зони

11 березня 2024 11:43
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Києві за кошти меценатів віднолять пошкоджені війною зелені зони
Комунальники саджають дерева. Ілюстративне фото: КО "Київзеленбуд" / Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Меценати вирішили взяти на себе ініціативу з озеленення локацій у Києві, що постраждали від російських атак. Комунальники безоплатно отримуватимуть зелені насадження для відновлення пошкоджених локацій, зокрема парків і скверів. 

Про це повідомила пресслужба "Київзеленбуду".

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Благодійники внесли свій вклад у благоустрій міста, предоставивши безкоштовно рослини для висадження, зокрема, у парках та скверах.

Озеленення проводитиметься в рамках проєкту Post War Greening. Співпраця з приватною компанією-спонсором запланована до кінця року з можливістю продовжити дію Меморандуму на 2025 рік.

"Кількість, види рослин та локації висадження будемо визначати спільно з партнерами та громадськістю", — зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, що в Одеській області цієї весни висадять понад три мільйони нових дерев

Також ми писали про те, що чому Сталін наказав всюди садити тополі в СРСР. 

Київ
дерева
ліс
парки
весна
меценати

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