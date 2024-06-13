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В Киеве за рекордную сумму продали пейзаж украинского художника — подробности об уникальной картине

13 июня 2024 00:14
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Пейзаж украинского художника купили за рекордную сумму
Картина украинского художника И.Марчука "Зійшов місяць на Дніпром". Фото: Facebook/Goldens
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В Киеве на аукционе украинского искусства Goldens продали за рекордную сумму картину художника Ивана Марчука "Зійшов місяць на Дніпром". Победил участник аукциона, который предложил за холст 300 000 американских долларов.

Об этом сообщили на фейсбук-странице украинского аукционного дома Goldens.

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Картина попала в частную коллекцию

Украинский живописец Иван Марчук написал картину "Зійшов місяць на Дніпром" в 1980 году. Стартовая цена лота составила 150 000 долларов США.

"Иван Марчук — это имя, которое стало синонимом современной украинской живописи. Его картины можно найти во многих известных музеях мира, а также в частных коллекциях. За годы своей карьеры Иван Марчук получил многочисленные награды и звания, стал единственным украинцем в престижном рейтинге "The Daily Telegraph" и продолжает входить в историю современного искусства своими новыми произведениями и рекордными продажами", — написано в Facebook Goldens.

Картину приобрел оставшийся анонимным гражданин США, однако он лично поблагодарил художника за удивительную работу.

В аукционном доме также сообщили, что 300 тысяч долларов — это самая высокая цена, за которую когда-либо была продана работа этого выдающегося художника не только на украинских, но и мировых аукционах.

Напомним, в Запорожье хотят выставить на аукцион снесенный памятник вождю российских большевиков Владимиру Ленину. И выручить за монумент минимум 10 миллионов гривен.

Ранее мы сообщали, что на аукционе в Америке ушла с молотка 12-струнная гитара Джона Леннона. Музыкальный инструмент продали за 2,9 млн. долларов.

художник
искусство
Иван Марчук
картины
США
аукцион

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