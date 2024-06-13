Пейзаж українського художника купили за рекордну суму

Картина українського художника І.Марчука "Зійшов місяць на Дніпром". Фото: Facebook/Goldens

У Києві на аукціоні українського мистецтва Goldens продали за рекордну суму картину художника Івана Марчука "Зійшов місяць на Дніпром". Переміг учасник аукціону, який запропонував за полотно 300 000 американських доларів.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці українського аукціонного дому Goldens.

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Український живописець Іван Марчук написав картину "Зійшов місяць над Дніпром" у 1980 році. Стартова ціна лоту становила 150 000 доларів США.

"Іван Марчук — це ім'я, яке стало синонімом сучасного українського живопису. Його картини можна знайти у багатьох відомих музеях світу, а також приватних зібраннях. За роки своєї кар'єри Іван Марчук отримав численні нагороди та звання, став єдиним українцем у престижному рейтингу "The Daily Telegraph" і продовжує входити до історії сучасного мистецтва своїми новими творами та рекордними продажами", — написано у Facebook Goldens.

Картину придбав громадянин США, який залишився анонімним, проте він особисто подякував художнику за дивовижну роботу.

В аукціонному домі також повідомили, що 300 тисяч доларів — це найвища ціна, за яку будь-коли було продано роботу цього видатного художника не лише на українських, але й світових аукціонах.

Нагадаємо, у Запоріжжі хочуть виставити на аукціон знесений пам'ятник вождю російських більшовиків Володимиру Леніну. І виручити за монумент щонайменше 10 мільйонів гривень.

Раніше ми повідомляли, що на аукціоні в Америці пішла з молотка 12-струнна гітара Джона Леннона. Музичний інструмент продали за 2,9 млн доларів.