Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві за рекордну суму продали пейзаж українського художника — подробиці про унікальну картину arrow

У Києві за рекордну суму продали пейзаж українського художника — подробиці про унікальну картину

13 червня 2024 00:14
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Пейзаж українського художника купили за рекордну суму
Картина українського художника І.Марчука "Зійшов місяць на Дніпром". Фото: Facebook/Goldens
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У Києві на аукціоні українського мистецтва Goldens продали за рекордну суму картину художника Івана Марчука "Зійшов місяць на Дніпром". Переміг учасник аукціону, який запропонував за полотно 300 000 американських доларів. 

Про це повідомили на фейсбук-сторінці українського аукціонного дому Goldens

Читайте також:

Картина потрапила до приватної колекції 

Український живописець Іван Марчук написав картину "Зійшов місяць над Дніпром" у 1980 році. Стартова ціна лоту становила 150 000 доларів США. 

"Іван Марчук — це ім'я, яке стало синонімом сучасного українського живопису. Його картини можна знайти у багатьох відомих музеях світу, а також приватних зібраннях. За роки своєї кар'єри Іван Марчук отримав численні нагороди та звання, став єдиним українцем у престижному рейтингу "The Daily Telegraph" і продовжує входити до історії сучасного мистецтва своїми новими творами та рекордними продажами", — написано у Facebook Goldens.

Картину придбав громадянин США, який залишився анонімним, проте він особисто подякував художнику за дивовижну роботу. 

В аукціонному домі також повідомили, що 300 тисяч доларів — це найвища ціна, за яку будь-коли було продано роботу цього видатного художника не лише на українських, але й світових аукціонах.

Нагадаємо, у Запоріжжі хочуть виставити на аукціон знесений пам'ятник вождю російських більшовиків Володимиру Леніну. І виручити за монумент щонайменше 10 мільйонів гривень. 

Раніше ми повідомляли, що на аукціоні в Америці пішла з молотка 12-струнна гітара Джона Леннона. Музичний інструмент продали за 2,9 млн доларів. 

художник
мистецтво
Іван Марчук
картини
США
аукціон

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна