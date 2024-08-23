В Киеве арестовали мужчину за кражу вещей из авто

В Киеве арестовали злоумышленника, воровавшего вещи из салона авто — детали от полиции
В Святошинском районе Киева полицейские арестовали мужчину, который проник в салон автомобиля, и украл оттуда личные вещи. Сам злоумышленник ранее был неоднократно судим.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в пятницу, 23 августа.
В Киеве 23 августа арестовали вора
Как стало известно, фигурант заметил на обочине незакрытую легковушку, и воспользовавшись случаем, проник в салон, откуда украл личные вещи владельца транспортного средства.
Полицейские выяснили, что преступление совершил 34-летний неоднократно судимый житель Сумской области, проживающий в последнее время в столице.
Злоумышленнику было поставлено в известность о подозрении в совершении кражи, ему грозит до восьми лет лишения свободы.
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