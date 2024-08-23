В Киеве арестовали мужчину за кражу вещей из авто

Полицейская возле полицейского автомобиля. Иллюстративное фото: RFE

В Святошинском районе Киева полицейские арестовали мужчину, который проник в салон автомобиля, и украл оттуда личные вещи. Сам злоумышленник ранее был неоднократно судим.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в пятницу, 23 августа.

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Злоумышленник, укравший вещи из авто. Источник: Национальная полиция

Как стало известно, фигурант заметил на обочине незакрытую легковушку, и воспользовавшись случаем, проник в салон, откуда украл личные вещи владельца транспортного средства.

Полицейские выяснили, что преступление совершил 34-летний неоднократно судимый житель Сумской области, проживающий в последнее время в столице.

Злоумышленнику было поставлено в известность о подозрении в совершении кражи, ему грозит до восьми лет лишения свободы.