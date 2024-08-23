У Києві заарештували чоловіка за крадіжку речей з авто

Поліцейська біля автомобіля поліції. Ілюстративне фото: RFE

У Святошинському районі Києва поліцейські заарештували чоловіка, який проник у салон автомобіля, і вкрав звідти особисті речі. Самого зловмисника неодноразово раніше судили.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва у п'ятницю, 23 серпня.

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Зловмисник, який вкрав речі з авто. Джерело: Національна поліція

Як стало відомо, фігурант помітив на узбіччі незачинений легковик, і скориставшись нагодою, проник до салону, звідки викрав особисті речі власника транспортного засобу.

Поліцейські з'ясували, що злочин скоїв 34-річний неодноразово судимий мешканець Сумської області, який останнім часом мешкає у столиці.

Зловмиснику було повідомлено про підозру у скоєнні крадіжки, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.