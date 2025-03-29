Застройщика ЖК Місто квітів заставили заплатить 8,3 млн грн паевого взноса в бюджет Киева

ЖК на улице Тираспольской, 43 в Киеве. Фото: ЛУН

Застройщика обязали уплатить более 8,3 млн грн паевого взноса в бюджет Киева. Речь идет о жилом комплексе на улице Тираспольской, 43 в Подольском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

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Детали дела

В материалах прокуратуры указано, что застройщик, завершив возведение жилого комплекса на улице Тираспольской, 43 в Подольском районе, не выполнил предусмотренное законодательством финансовое обязательство перед городом. Речь идет о паевом взносе.

Отметим, что по указанному адресу расположен парковый квартал "Місто квітів", реализацией которого занимались компании "Молодежный жилой комплекс "Оболонь"" и инвестиционно-строительная компания "Обрій".

Решение суда

Решением Хозяйственного суда города Киева удовлетворен иск Киевской городской прокуратуры в интересах Департамента экономики и инвестиций КГГА и взыскано с застройщика в пользу территориальной громады средства долевого участия в развитии инфраструктуры столицы. Речь идет о более 8,3 млн гривен.

Ранее мы рассказывали, что из более 350 жилых комплексов, которые активно строятся в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Ужгороде, только 25% предусматривают рассрочку платежей на три и более года.

Также мы объясняли, почему в Украине покупатели недвижимости часто сталкиваются с проблемами, которые заставляют их обращаться в суд.