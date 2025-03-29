Застройщика ЖК Місто квітів заставили заплатить 8,3 млн грн паевого взноса в бюджет Киева

В Киеве застройщик задолжал городу 8,3 млн грн — что решил суд
Застройщика обязали уплатить более 8,3 млн грн паевого взноса в бюджет Киева. Речь идет о жилом комплексе на улице Тираспольской, 43 в Подольском районе.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.
Детали дела
В материалах прокуратуры указано, что застройщик, завершив возведение жилого комплекса на улице Тираспольской, 43 в Подольском районе, не выполнил предусмотренное законодательством финансовое обязательство перед городом. Речь идет о паевом взносе.
Отметим, что по указанному адресу расположен парковый квартал "Місто квітів", реализацией которого занимались компании "Молодежный жилой комплекс "Оболонь"" и инвестиционно-строительная компания "Обрій".
Решение суда
Решением Хозяйственного суда города Киева удовлетворен иск Киевской городской прокуратуры в интересах Департамента экономики и инвестиций КГГА и взыскано с застройщика в пользу территориальной громады средства долевого участия в развитии инфраструктуры столицы. Речь идет о более 8,3 млн гривен.
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