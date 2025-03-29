Забудовника ЖК Місто квітів змусили заплатити 8,3 млн грн пайового внеску до бюджету Києва

ЖК на вулиці Тираспольській, 43 у Києві. Фото: ЛУН

Забудовника зобов’язали сплатити понад 8,3 млн грн пайового внеску до бюджету Києва. Йдеться про житловий комплекс на вулиці Тираспольській, 43 у Подільському районі.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

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Деталі справи

У матеріалах прокуратури вказано, що забудовник, завершивши зведення житлового комплексу на вулиці Тираспольській, 43 у Подільському районі, не виконав передбачене законодавством фінансове зобов’язання перед містом. Йдеться про пайовий внесок.

Зазначимо, що за вказаною адресою розташований парковий квартал "Місто квітів", реалізацією якого займалися компанії "Молодіжний житловий комплекс "Оболонь"" та інвестиційно-будівельна компанія "Обрій".

Рішення суду

Рішенням Господарського суду міста Києва задоволено позов Київської міської прокуратури в інтересах Департаменту економіки та інвестицій КМДА та стягнуто із забудовника на користь територіальної громади кошти пайової участі у розвитку інфраструктури столиці. Йдеться про понад 8,3 млн гривень.

Раніше ми розповідали, що з понад 350 житлових комплексів, які активно будуються в Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Ужгороді, лише 25% передбачають розтермінування платежів на три і більше роки.

Також ми пояснювали, чому в Україні покупці нерухомості часто стикаються з проблемами, які змушують їх звертатися до суду.