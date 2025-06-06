Обстрел Киева 6 июня - в нескольких районах упали обломки дронов

В Киеве зафиксировано падение обломков дронов — что известно
В ночь на 6 июня россияне массированно атакуют Киев дронами. В нескольких районах столицы зафиксировано падение обломков и есть данные о вызове медиков.
Об этом в Telegram сообщают начальник КГВА Тимур Ткаченко и мэр Киева Виталий Кличко.
Падение обломков в Киеве на фоне атаки РФ в ночь на 6 июня
"Предварительно зафиксировано падение обломков в Соломенском районе. Детали устанавливаются", — написал Ткаченко в 01:26.
Через несколько минут Кличко написал, что в Соломенский район были вызваны медики. Бригада отправилась на место. Также он написал, что на Оболони работает ПВО и уточнил, что БпЛА заходят на город со стороны Вышгорода и Борисполя.
"Также фиксируем падение обломков вражеской цели в Дарницком районе на открытой территории. Есть информация о нескольких локациях. Последствия уточняются. На место направляются службы", — проинформировал Ткаченко уже в 01:32.
В то же время местные каналы писали, что в некоторых районах столицы наблюдаются проблемы со светом.
Обновлено в 01:43
Кличко сообщил, что в Голосеевском районе в результате падения обломков начался пожар. Экстренные службы направляются на место.
Ткаченко подтвердил падение обломков уточнив, что они упали на здание. Информация о разрушениях и пострадавших устанавливается.
Обновлено в 01:49
Начальник КГВА написал о пожаре на верхних этажах многоэтажки в Дарницком районе.
"Вызов медиков в Дарницкий район. Предварительно, горит на 17 этаже жилого дома. Спасатели и медики направляются на место", — добавил Кличко.
Обновлено в 01:52
"В Соломенском районе пожар на месте падения обломков. Экстренные службы на месте", — сообщил мэр Киева.
Напомним, что этой ночью по всей стране объявили масштабную воздушную тревогу. Причиной стала атака дронов и фиксация ракет.
Также мы писали, что в Киеве на фоне атаки БпЛА уже неоднократно раздавались взрывы.
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