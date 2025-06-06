Обстрел Киева 6 июня - в нескольких районах упали обломки дронов

Поврежденный дом в результате обстрела. Иллюстративное фото: t.me/synegubov

В ночь на 6 июня россияне массированно атакуют Киев дронами. В нескольких районах столицы зафиксировано падение обломков и есть данные о вызове медиков.

Об этом в Telegram сообщают начальник КГВА Тимур Ткаченко и мэр Киева Виталий Кличко.

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Падение обломков в Киеве на фоне атаки РФ в ночь на 6 июня

"Предварительно зафиксировано падение обломков в Соломенском районе. Детали устанавливаются", — написал Ткаченко в 01:26.

Через несколько минут Кличко написал, что в Соломенский район были вызваны медики. Бригада отправилась на место. Также он написал, что на Оболони работает ПВО и уточнил, что БпЛА заходят на город со стороны Вышгорода и Борисполя.

"Также фиксируем падение обломков вражеской цели в Дарницком районе на открытой территории. Есть информация о нескольких локациях. Последствия уточняются. На место направляются службы", — проинформировал Ткаченко уже в 01:32.

В то же время местные каналы писали, что в некоторых районах столицы наблюдаются проблемы со светом.

Обновлено в 01:43

Кличко сообщил, что в Голосеевском районе в результате падения обломков начался пожар. Экстренные службы направляются на место.

Ткаченко подтвердил падение обломков уточнив, что они упали на здание. Информация о разрушениях и пострадавших устанавливается.

Обновлено в 01:49

Начальник КГВА написал о пожаре на верхних этажах многоэтажки в Дарницком районе.

"Вызов медиков в Дарницкий район. Предварительно, горит на 17 этаже жилого дома. Спасатели и медики направляются на место", — добавил Кличко.

Обновлено в 01:52

"В Соломенском районе пожар на месте падения обломков. Экстренные службы на месте", — сообщил мэр Киева.

Напомним, что этой ночью по всей стране объявили масштабную воздушную тревогу. Причиной стала атака дронов и фиксация ракет.

Также мы писали, что в Киеве на фоне атаки БпЛА уже неоднократно раздавались взрывы.