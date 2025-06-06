Обстріл Києва 6 червня — у кількох районах впали уламки дронів

Пошкоджений будинок внаслідок обстрілу. Ілюстративне фото: t.me/synegubov

В ніч проти 6 червня росіяни масовано атакують Київ дронами. У кількох районах столиці зафіксовано падіння уламків та є дані щодо виклику медиків.

Про це у Telegram повідомляють начальник КМВА Тимур Ткаченко та мер Києва Віталій Кличко.

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Падіння уламків у Києві на тлі атаки РФ в ніч проти 6 червня

"Попередньо зафіксовано падіння уламків у Соломʼянському районі. Деталі встановлюються", — написав Ткаченко о 01:26.

Через кілька хвилин Кличко написав, що до Солом'янського району було викликано медиків. Бригада вирушила на місце. Також він написав, що на Оболоні працює ППО та уточнив, що БпЛА заходять на місто зі стороні Вишгорода та Бориспіля.

"Також фіксуємо падіння уламків ворожої цілі в Дарницькому районі на відкритій території. Є інформація про кілька локацій. Наслідки уточнюються. На місце прямують служби", — поінформував Ткаченко вже о 01:32.

Водночас місцеві канали писали, що деяких районах столиці спостерігаються проблеми зі світлом.

Оновлено о 01:43

Кличко повідомив, що у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків почалася пожежа. Екстрені служби прямують на місце.

Ткаченко підтвердив падіння уламків уточнивши, що вони впали на будівлю. Інформація щодо руйнування та постраждалих встановлюється.

Оновлено о 01:49

Начальник КМВА написав про пожежу на верхніх поверхах багатоповерхівки у Дарницькому районі.

"Виклик медиків у Дарницький район. Попередньо, палає на 17 поверсі житлового будинку. Рятувальники і медики прямують на місце", — додав Кличко.

Оновлено о 01:52

"У Соломʼянському районі пожежа на місці падіння уламків. Екстрені служби на місці", — повідомив мер Києва.

Нагадаємо, що цієї ночі по всій країні оголосили масштабну повітряну тривогу. Причиною стала атака дронів та фіксація ракет.

Також ми писали, що у Києві на тлі атаки БпЛА вже неодноразово лунали вибухи.