Атака оккупантов на Киев 28 сентября — зафиксировано падение обломков

Работа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты в ночь на 28 сентября совершили десятую воздушную атаку на Киев с начала сентября. Враг применил ударные беспилотники.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram.

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Атака оккупантов на Киев

Захватчики запускали беспилотники с южного и северо-восточного направлений. В направлении столицы они начали заходить несколькими волнами.

"Воздушная тревога в столице продолжалась около трех часов. Примерно полтора десятка российских ударных дронов, которые угрожали Киеву, были уничтожены силами и средствами ПВО на подступах и на территории столицы", — рассказал Попко.

По предварительной информации, зафиксировано падение обломков в Оболонском районе Киева. В результате этого было повреждено нежилое помещение. В КГВА отметили, что информация о пострадавших не поступала.

Пост КГВА. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты 27 сентября попали по административному зданию в Кривом Роге. Выяснилось, что это было управление полиции.

Прокуратура показала фото последствий удара по городу. Повреждения получили также жилые дома и автомобили.