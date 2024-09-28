Атака окупантів на Київ 28 вересня — зафіксовано падіння уламків

У Києві зафіксовано падіння уламків ворожого безпілотника — деталі від КМВА
Російські окупанти у ніч проти 28 вересня здійснили десяту повітряну атаку на Київ з початку вересня. Ворог застосував ударні безпілотники.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram.
Атака окупантів на Київ
Загарбники запускали безпілотники з південного та північно-східного напрямків. У напрямку столиці вони почали заходити декількома хвилями.
"Повітряна тривога у столиці тривала близько трьох години. Приблизно півтора десятка російських ударних дронів, які загрожували Києву, були знищені силами та засобами ППО на підступах та на території столиці", — розповів Попко.
За попередньою інформацією, зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі Києва. Внаслідок цього було пошкоджене нежитлове приміщення. У КМВА зазначили, що інформація щодо постраждалих не надходила.
Нагадаємо, окупанти 27 вересня влучили по адміністративній будівлі у Кривому Розі. З'ясувалося, що це було управління поліції.
Прокуратура показала фото наслідків російського удару по місту. Пошкоджень зазнали також житлові будинки та автомобілі.
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