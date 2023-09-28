В Киеве зафиксирована вспышка африканской чумки свиней: ввели карантин
В Киеве в лесопарковом хозяйстве "Конча-Заспа" обнаружили случай африканской чумки свиней. В настоящее время на прилегающей территории введен карантин.
Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве.
Африканская чумка свиней в Киеве
Отмечается, что на территории "Лесопаркового хозяйства "Конча-Заспа" обнаружили африканскую чумку свиней и установили карантин с 27 сентября 2023. Очагом болезни стало место, где обнаружен труп больной свиньи.
"Первой зоной определена зона защиты, непосредственно граничащая с эпизоотическим очагом (в радиусе 3 километров). Второй зоной определена зона наблюдения — территория, радиусом до 10 километров от внешних границ зоны защиты", — говорится в сообщении.
На территории, где введен карантин, запрещено:
- торговать живыми свиньями и их продуктами на рынках, кроме случаев, когда это делается на убойных или перерабатывающих предприятиях, имеющих соответствующее разрешение и имеющихся сопроводительных ветеринарных документов;
- проведение событий, включающих передвижение и скопление животных, за исключением транспортировки свиней в отведенные убойные пункты и мясокомбинаты.
В зоне надзора запрещено:
- торговать живыми свиньями и их продуктами на рынках, кроме полученных на убойных или перерабатывающих предприятиях, имеющих соответствующее разрешение и надлежащие ветеринарные документы.
Сообщается также, что через болезнь могут проводить обходы в частном секторе, вошедшем в карантинные зоны. Жителей просят отнестись с пониманием. В то же время, карантин могут отменить через 40 дней, если выполнены все соответствующие мероприятия по отдельному решению Комиссии.
Как распознать африканскую чумку свиней
Африканская чума свиней — это заразное вирусное заболевание, поражающее домашних и диких свиней. Оно не лечится и легко распространяется, поскольку вирус достаточно устойчив. В Украине эту болезнь лечить запрещено.
Заболевание обычно имеет резкое течение и сопровождается высокой температурой, кровоизлияниями, синюшностью и омертвением кожи, поражениями внутренних органов и высокой смертностью.
Характерными для болезни являются следующие признаки:
- внезапная гибель животного, при отсутствии клинического проявления;
- повышение температуры тела до 40.5-42°C;
- снижение аппетита, дряблость, быстрая утомляемость, слабость тазовых конечностей, шаткая походка, усиленная жажда, животные лежат, зарывшись в подстилку;
- удушье, кашель, рвота, диарея (иногда с кровью), чаще запор, слизистые выделения из глаз и носа, паралич тазовых конечностей, возможны аборты у самок;
- красновато-фиолетовые пятна на брюхе, подгрудье, мошонке, ушах, пятачке и конечностях.
Вирус АЧС остается жизнеспособным:
- в мясе от больных животных — до 155 дней;
- в навозе и почве — до 3 месяцев;
- в труппах свиней — до 2,5 месяца;
- в копченых мясопродуктах — до 6 месяцев;
- в солонине — до 1 года;
- в замороженном мясе — до 3 лет.
Напомним, что недавно в селе Ивановка Чугуевского района Харьковской области произошел случай нападения бешеного домашнего кота на местную жительницу. После инцидента кота убили и похоронили, однако специалисты из Госпродпотребслужбы впоследствии эксгумировали тело животного и отправили его на экспертизу.