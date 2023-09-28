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В Киеве зафиксирована вспышка африканской чумки свиней: ввели карантин

28 сентября 2023 04:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Киеве зафиксирована вспышка африканской чумки свиней: ввели карантин
Свиньи за изгородью. Фото: Unsplash
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Киеве в лесопарковом хозяйстве "Конча-Заспа" обнаружили случай африканской чумки свиней. В настоящее время на прилегающей территории введен карантин.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве.

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Отмечается, что на территории "Лесопаркового хозяйства "Конча-Заспа" обнаружили африканскую чумку свиней и установили карантин с 27 сентября 2023. Очагом болезни стало место, где обнаружен труп больной свиньи.

Зона защиты в Киеве, непосредственно граничащая с эпизоотическим очагом болезни африканской чумки свиней
Зона защиты в Киеве, непосредственно граничащая с эпизоотическим очагом болезни африканской чумки свиней. Фото: kyivcity.gov.ua

"Первой зоной определена зона защиты, непосредственно граничащая с эпизоотическим очагом (в радиусе 3 километров). Второй зоной определена зона наблюдения — территория, радиусом до 10 километров от внешних границ зоны защиты", — говорится в сообщении.

Зона надзора в Киеве, непосредственно граничащая с эпизоотическим очагом болезни африканской чумки свиней. Фото: kyivcity.gov.ua

На территории, где введен карантин, запрещено:

  • торговать живыми свиньями и их продуктами на рынках, кроме случаев, когда это делается на убойных или перерабатывающих предприятиях, имеющих соответствующее разрешение и имеющихся сопроводительных ветеринарных документов;
  • проведение событий, включающих передвижение и скопление животных, за исключением транспортировки свиней в отведенные убойные пункты и мясокомбинаты.

В зоне надзора запрещено:

  • торговать живыми свиньями и их продуктами на рынках, кроме полученных на убойных или перерабатывающих предприятиях, имеющих соответствующее разрешение и надлежащие ветеринарные документы.

Сообщается также, что через болезнь могут проводить обходы в частном секторе, вошедшем в карантинные зоны. Жителей просят отнестись с пониманием. В то же время, карантин могут отменить через 40 дней, если выполнены все соответствующие мероприятия по отдельному решению Комиссии.

Как распознать африканскую чумку свиней

Африканская чума свиней — это заразное вирусное заболевание, поражающее домашних и диких свиней. Оно не лечится и легко распространяется, поскольку вирус достаточно устойчив. В Украине эту болезнь лечить запрещено.

Заболевание обычно имеет резкое течение и сопровождается высокой температурой, кровоизлияниями, синюшностью и омертвением кожи, поражениями внутренних органов и высокой смертностью.

Свиньи за изгородью
Свиньи за изгородью. Фото: REUTERS

Характерными для болезни являются следующие признаки:

  • внезапная гибель животного, при отсутствии клинического проявления;
  • повышение температуры тела до 40.5-42°C;
  • снижение аппетита, дряблость, быстрая утомляемость, слабость тазовых конечностей, шаткая походка, усиленная жажда, животные лежат, зарывшись в подстилку;
  • удушье, кашель, рвота, диарея (иногда с кровью), чаще запор, слизистые выделения из глаз и носа, паралич тазовых конечностей, возможны аборты у самок;
  • красновато-фиолетовые пятна на брюхе, подгрудье, мошонке, ушах, пятачке и конечностях.

Вирус АЧС остается жизнеспособным:

  • в мясе от больных животных — до 155 дней;
  • в навозе и почве — до 3 месяцев;
  • в труппах свиней — до 2,5 месяца;
  • в копченых мясопродуктах — до 6 месяцев;
  • в солонине — до 1 года;
  • в замороженном мясе — до 3 лет.

Напомним, что недавно в селе Ивановка Чугуевского района Харьковской области произошел случай нападения бешеного домашнего кота на местную жительницу. После инцидента кота убили и похоронили, однако специалисты из Госпродпотребслужбы впоследствии эксгумировали тело животного и отправили его на экспертизу.

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