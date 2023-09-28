В Киеве зафиксирована вспышка африканской чумки свиней: ввели карантин

Свиньи за изгородью. Фото: Unsplash

В Киеве в лесопарковом хозяйстве "Конча-Заспа" обнаружили случай африканской чумки свиней. В настоящее время на прилегающей территории введен карантин.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве.

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Отмечается, что на территории "Лесопаркового хозяйства "Конча-Заспа" обнаружили африканскую чумку свиней и установили карантин с 27 сентября 2023. Очагом болезни стало место, где обнаружен труп больной свиньи.

Зона защиты в Киеве, непосредственно граничащая с эпизоотическим очагом болезни африканской чумки свиней. Фото: kyivcity.gov.ua

"Первой зоной определена зона защиты, непосредственно граничащая с эпизоотическим очагом (в радиусе 3 километров). Второй зоной определена зона наблюдения — территория, радиусом до 10 километров от внешних границ зоны защиты", — говорится в сообщении.

Зона надзора в Киеве, непосредственно граничащая с эпизоотическим очагом болезни африканской чумки свиней. Фото: kyivcity.gov.ua

На территории, где введен карантин, запрещено:

торговать живыми свиньями и их продуктами на рынках, кроме случаев, когда это делается на убойных или перерабатывающих предприятиях, имеющих соответствующее разрешение и имеющихся сопроводительных ветеринарных документов;

проведение событий, включающих передвижение и скопление животных, за исключением транспортировки свиней в отведенные убойные пункты и мясокомбинаты.

В зоне надзора запрещено:

торговать живыми свиньями и их продуктами на рынках, кроме полученных на убойных или перерабатывающих предприятиях, имеющих соответствующее разрешение и надлежащие ветеринарные документы.

Сообщается также, что через болезнь могут проводить обходы в частном секторе, вошедшем в карантинные зоны. Жителей просят отнестись с пониманием. В то же время, карантин могут отменить через 40 дней, если выполнены все соответствующие мероприятия по отдельному решению Комиссии.

Как распознать африканскую чумку свиней

Африканская чума свиней — это заразное вирусное заболевание, поражающее домашних и диких свиней. Оно не лечится и легко распространяется, поскольку вирус достаточно устойчив. В Украине эту болезнь лечить запрещено.

Заболевание обычно имеет резкое течение и сопровождается высокой температурой, кровоизлияниями, синюшностью и омертвением кожи, поражениями внутренних органов и высокой смертностью.

Свиньи за изгородью. Фото: REUTERS

Характерными для болезни являются следующие признаки:

внезапная гибель животного, при отсутствии клинического проявления;

повышение температуры тела до 40.5-42°C;

снижение аппетита, дряблость, быстрая утомляемость, слабость тазовых конечностей, шаткая походка, усиленная жажда, животные лежат, зарывшись в подстилку;

удушье, кашель, рвота, диарея (иногда с кровью), чаще запор, слизистые выделения из глаз и носа, паралич тазовых конечностей, возможны аборты у самок;

красновато-фиолетовые пятна на брюхе, подгрудье, мошонке, ушах, пятачке и конечностях.

Вирус АЧС остается жизнеспособным:

в мясе от больных животных — до 155 дней;

в навозе и почве — до 3 месяцев;

в труппах свиней — до 2,5 месяца;

в копченых мясопродуктах — до 6 месяцев;

в солонине — до 1 года;

в замороженном мясе — до 3 лет.

Напомним, что недавно в селе Ивановка Чугуевского района Харьковской области произошел случай нападения бешеного домашнего кота на местную жительницу. После инцидента кота убили и похоронили, однако специалисты из Госпродпотребслужбы впоследствии эксгумировали тело животного и отправили его на экспертизу.