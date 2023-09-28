У Києві зафіксовано спалах африканської чумки свиней: ввели карантин

Свині за загорожею. Фото: Unsplash

У Києві в лісопарковому господарстві "Конча-Заспа" виявили випадок африканської чумки свиней. Наразі на прилеглій території введено карантин.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Києві.

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Зазначається, що на території "Лісопаркового господарства "Конча-Заспа" виявили африканську чумку свиней і встановили карантин з 27 вересня 2023 року. Вогнищем хвороби стало місце, де знайдено труп хворої свині.

Зона захисту в Києві, яка безпосередньо межує з епізоотичним вогнищем хвороби африканської чумки свиней. Фото: kyivcity.gov.ua

"Першою зоною визначена зона захисту, яка безпосередньо межує з епізоотичним вогнищем (в радіусі 3 кілометрів). Другою зоною визначена зона спостереження — територія, радіусом до 10 кілометрів від зовнішніх меж зони захисту", — йдеться в повідомленні.

Зона нагляду в Києві, яка безпосередньо межує з епізоотичним вогнищем хвороби африканської чумки свиней. Фото: kyivcity.gov.ua

На території, де введено карантин, заборонено:

торгувати живими свинями та їхніми продуктами на ринках, крім випадків, коли це робиться на забійних або переробних підприємствах, які мають відповідний дозвіл і наявні супровідні ветеринарні документи;

проведення подій, які включають пересування та скупчення тварин, за винятком транспортування свиней до відведених забійних пунктів і м'ясокомбінатів.

В зоні нагляду заборонено:

торгувати живими свинями та їхніми продуктами на ринках, окрім отриманих на забійних або переробних підприємствах, які мають відповідний дозвіл та належні ветеринарні документи.

Повідомляється також, що через хворобу можуть проводити обходи в приватному секторі, що увійшов до карантинних зон. Мешканців просять поставитися з розумінням. Водночас карантин можуть скасувати через 40 днів, якщо виконано всі відповідні заходи за окремим рішенням Комісії.

Як розпізнати африканську чумку свиней

Африканська чума свиней — це заразне вірусне захворювання, що вражає домашніх та диких свиней. Воно не лікується та досить легко поширюється, оскільки вірус досить стійкий. В Україні цю хворобу лікувати заборонено.

Захворювання зазвичай має різкий перебіг і супроводжується високою температурою, крововиливами, синюшністю та змертвінням шкіри, ураженнями внутрішніх органів та високою смертністю.

Свині за загорожею. Фото: REUTERS

Характерними для хвороби є наступні ознаки:

раптова загибель тварини, за відсутності клінічного прояву;

підвищення температури тіла до 40.5-42°C;

зниження апетиту, в’ялість, швидка втомлюваність, слабкість тазових кінцівок, хитка хода, посилена спрага, тварини лежать, зарившись в підстилку;

ядуха, кашель, блювота, діарея (іноді з кров’ю), частіше запор, слизуваті виділення з очей та носа, параліч тазових кінцівок, можливі аборти у самок;

червонувато-фіолетові плями на череві, підгрудді, мошонці, вухах, п’ятачку та кінцівках.

Вірус АЧС залишається життєздатним:

в м’ясі від хворих тварин — до 155 днів;

у гною та ґрунті — до 3 місяців;

у трупах свиней — до 2,5 місяців;

у копчених м’ясопродуктах — до 6 місяців;

в солонині — до 1 року;

в замороженому м’ясі — до 3 років.

Нагадаємо, що нещодавно в селі Іванівка Чугуївського району Харківської області стався випадок нападу скаженого домашнього кота на місцеву мешканку. Після інциденту кота вбили та поховали, проте фахівці з Держпродспоживслужби згодом ексгумували тіло тварини та відправили її на експертизу.